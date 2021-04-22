Штаты обновили соглашение, в котором теперь осталось восемь стран

Министерство обороны Соединенных Штатов официально уведомило Турцию об исключении из соглашения по многофункциональным истребителям пятого поколения F-35. Ранее республика участвовала в программе наравне с Британией, Италией, Нидерландами, Данией, Канадой, Австралией и Норвегией.

Согласно приведенным данным, после исключения Турции Штаты заключили новое соглашение с участниками. Разногласия между Анкарой и Вашингтоном возникли еще в 2019 году, когда Россия начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400.

Белый дом требовал от союзника по НАТО отказаться от сделки с Москвой, предлагая в обмен свои системы Patriot. Американская администрация также угрожала турецкой стороне задержкой или отменой продажи F-35 вместе с санкционными ограничениями. Турция же отказалась от уступок.

"Представитель Минобороны США сообщил, что меморандум 2006 года был обновлен с учетом оставшихся восьми партнеров, и в программу не добавлено никаких новых участников. Участие турецких компаний в производстве также в значительной степени приостановлено. США нашли новых поставщиков на все 1005 деталей по состоянию на декабрь 2020 года", – сообщает агентство Anadolu.

Ранее американский обозреватель Крис Осборн заявил, что поставки российских систем С-400 стали очередной причиной беспокойства для Соединенных Штатов. По мнению журналиста, администрация Белого дома встревожена появлением новейших ЗРК у Китая, а также большой заинтересованностью в российской технике у правительств Индии и Турции. Последняя, к тому же, является членом Североатлантического альянса.