О том, что происходит на полуострове, можно судить по опубликованным видеокадрам

Российские военные применили зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3" для отражения атаки с воздуха условного противника в ходе межвидовых учениях Вооруженных сил РФ, которые стартовали в Крыму в четверг, 22 апреля.

В качестве мишени использовались ракеты "Саман" и осветительные мины. Помимо ЗРК"Бук-М3", задействованы батареи "Тор-М2", реактивные системы залпового огня "Торнадо" разных модификаций, а также истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24 и Су-34, которые выполняли задачи на предельно малой высоте, передает "Взгляд".

Наблюдать за маневрами прибыл лично глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он облетел на вертолете места дислокации войск и полигон Опук, расположенный в 40 км от Керчи.

Как сообщили в военном ведомстве, в учениях на Опук задействованы более 10 тысяч военнослужащих, в том числе из состава подразделений общевойсковой армии, десантных войск, объединений ВВС и ПВО, экипажей боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

В ходе учений в Крыму будут отработаны ракетно-авиационные удары и их отражение, применение беспилотной авиации и крылатых ракет, а также задачи по десантированию и преодолению противодесантной обороны противника.

О том, что происходит в Крыму, можно судить по видеокадрам, которые Минобороны опубликовало на своем "Ютуб"-канале.

Ранее Россия закрыла небо над частью территории Крыма и Черного моря, чем вызвала недовольство Украины.