Погранслужбу ФСБ России обстреляли в Карабахе - Азербайджан

Погранслужбу ФСБ России обстреляли в Карабахе - Азербайджан
Фото: Russian Look/ www.globallookpress.com
Баку не стал реагировать на инцидент по просьбе российской стороны

Инцидент со стрельбой произошел на армяно-азербайджанской границе 21 апреля. Об этом сообщили представители государственной погранслужбы Азербайджана.

Согласно приведенным данным, обстрелу подверглись подразделения, подконтрольные Баку, а также позиция, которую занимает погранслужба ФСБ России.

Как отмечает источник, после инцидента к азербайджанским пограничникам обратились российские коллеги с просьбой не реагировать на инцидент.

В ФСБ также сообщили, что устроившие стрельбу преступники в тот момент находились в нетрезвом состоянии. Азербайджанская сторона также отметила, что не стала отвечать на стрельбу по просьбе коллег, проявив сдержанность в ситуации, передает РИА "Новости".

Армия Карабаха же обвинила Азербайджан в нарушении перемирия. В сообщении отмечается, что азербайджанские ВС использовали стрелковое оружие для атаки населенных пунктов и боевых позиций сил Нагорного Карабаха.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов оказать помощь Азербайджану в восстановлении карабахских районов, отошедших под контроль Баку по итогам конфликта в регионе, который произошел в прошлом году. По мнению главы республики, Азербайджан сделал весьма важный шаг на пути к своей давней национальной мечте. Однако теперь государство должно проделать огромную работу, чтобы восстановить жизнь в регионе.

Также белорусский лидер сообщил, что, на его взгляд, Армения не стремится к мирному урегулированию ситуации в Карабахе. На его слова отреагировал президент армянской республики Серж Саргсян, заявивший о том, что не желал бы соседствовать со столь "миролюбивым" народом, несмотря на всего его уважение к белорусам. По словам задетого президента, однажды вдруг станет "ясно", что столица Белоруссии является городом древней азербайджанской цивилизации, а сама белорусская нация – не более чем фикция.

Егор МАЛКОВ

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