Официальные власти эти события не комментируют

Появление в небе над Киевом военных самолетов НАТО становится обычным делом. Только за последние трое суток на Украине приземлились три западных военных транспортника. Их полеты не анонсировались, но эксперты смогли отследить маршрут по сигналам бортовых транспондеров.

Так, с американской базы в Германии в Киев прибыл самолет ВВС США C-130J Hercules. Британские ВВС направили туда же свой Bae 146-200. А тяжелый военный транспортник Канады C-17 Globemaster III приземлился во Львове, передает "Интерфакс". Во Львове также был замечен самолет авиакомпании, которая предоставляет услуги Пентагону.

Официальные власти эти события не комментируют. При этом ранее Вашингтон дал понять, что снабжает Киев разного рода оружием.

Известно, что в первой половине апреля на Украине побывали, как минимум, шесть военных самолетов стран НАТО. Многие из них делали промежуточную остановку в Польше.

Ранее стало известно, что США перебросили на территорию Польши два десятка своих истребителей. Как написал в "Твиттере" министр обороны республики Мариуш Блащак, это "послужит укреплению безопасности в регионе".

Dzisiaj do 🇵🇱 przyleciało kilkadziesiąt 🇺🇸 samolotów #F15 i #F16. @US_EUCOM ćwiczy szybki przerzut sił powietrznych w Europie z wykorzystaniem m. in. polskich lotnisk. Wspólnie ćwicząc, wzmacniamy bezpieczeństwo naszego regionu #StrongerTogether pic.twitter.com/MWrIzRswhG — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) April 19, 2021

В настоящее время в Крыму проходят плановые межвидовые учения Вооруженных сил России. Прибытие участников к месту маневров вызвало негативную реакцию Киева и его партнеров.