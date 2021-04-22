Войска справились с выполнением поставленных целей

Внезапная проверка боеготовности в ЮВО и ЗВО завершается. Об этом объявил министр обороны страны Сергей Шойгу. Такое решение было принято, поскольку удалось достигнуть всех поставленных целей, объявил он.

22 апреля глава Минобороны отправился с рабочим визитом в Крым, где проходили межвидовые военные учения на полигоне Опук. Он облетел на вертолете районы дислокации войск и боевой техники, совершив проверку их боеготовности.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны", – передает его слова РИА "Новости.

Шойгу поручил Генштабу начать возвращение российских войск в пункты постоянной дислокации начиная с пятницы, 23 апреля. Задействованные войска вернуться на базы до 1 мая.

Участие в военных учениях в Крыму приняли около 10 тысяч военнослужащих, входящих в состав подразделений общевойсковой армии, десантных войск, объединений ВВС и ПВО, экипажей боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Также во время маневров было отработано применение зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" для отражения атаки с воздуха условного противника.

Переброска российских военных к украинским границам вызвала беспокойство на Западе. С заявлением отвести войска выступала, в частности, Ангела Меркель и другие европейские высокопоставленные лица. Однако в России на подобные требования отвечали однозначно: страна вольна перемещать собственных военных на своей территории так, как посчитает нужным.