Шойгу выводит войска с юга России

Шойгу выводит войска с юга России
Сергей Шойгу. Фото: Federation Council of Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Войска справились с выполнением поставленных целей

Внезапная проверка боеготовности в ЮВО и ЗВО завершается. Об этом объявил министр обороны страны Сергей Шойгу. Такое решение было принято, поскольку удалось достигнуть всех поставленных целей, объявил он.

22 апреля глава Минобороны отправился с рабочим визитом в Крым, где проходили межвидовые военные учения на полигоне Опук. Он облетел на вертолете районы дислокации войск и боевой техники, совершив проверку их боеготовности.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны", – передает его слова РИА "Новости. 

Шойгу поручил Генштабу начать возвращение российских войск в пункты постоянной дислокации начиная с пятницы, 23 апреля. Задействованные войска вернуться на базы до 1 мая.

Участие в военных учениях в Крыму приняли около 10 тысяч  военнослужащих, входящих в состав подразделений общевойсковой армии, десантных войск, объединений ВВС и ПВО, экипажей боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Также во время маневров было отработано применение зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" для отражения атаки с воздуха условного противника.

Переброска российских военных к украинским границам вызвала беспокойство на Западе. С заявлением отвести войска выступала, в частности, Ангела Меркель и другие европейские высокопоставленные лица. Однако в России на подобные требования отвечали однозначно: страна вольна перемещать собственных военных на своей территории так, как посчитает нужным.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Майдаун
Пожаловаться Ответить
Гость213269
Ну, что, пуйлоВАТАя мразь, страшно? А ну, дёргайте назад скачками - на парашу! Ваше место под солнцем!
Шо, скакуас, теперь - совсем отлегло, смотрю? )))) Цэ ж перемога в натуре! Ну давай, спой нам здесь теперя свою жалостлную : "Ще-е-ня вме-е-рла у Каины..." ))))
Гость212974
Пожаловаться Ответить
Гость213269
Ну, что, пуйлоВАТАя мразь, страшно? А ну, дёргайте назад скачками - на парашу! Ваше место под солнцем!
Перемога, перемога !!! Хохлы гуляют! Перемога!
Хохлам в морду не дали. Перемога!!! Можно порты постирать.
Бугага))))
Гость212974
Пожаловаться Ответить
Гость213269
Ну, что, пуйлоВАТАя мразь, страшно? А ну, дёргайте назад скачками - на парашу! Ваше место под солнцем!
То есть ты реально ждал? Гадил, плакал, но ждал?)))
А когда в очередной (тысячный) раз Россия сдержала слово и не явилась на войну, где вы грудью на пулеметы, ты так раздухарился, что почуял себя победителем? БРАВО!!!
Спи спокойно, польский толчок, гарный парубок швидко приде тоби почистить)))))
Гость196944
Пожаловаться Ответить
Гость213321
свин,выдохнул?
только дернитесь и шойгу прилетит обратно
закатаем,утрамбуем и сверху лопатой прихлопаем,не впервой русским бандерштад да и всю европу успокаивать
пока скаль зубки дальше,сидя на диване
Ой ! А не обкакаетесь в полёте вместе с чуркой Шойгу ?
Дворник Тихон
Пожаловаться Ответить
У свинячей нации видимо перегорело: поносят буквами не переставая. Рано расслабились. Проверка закончена, но не миссия!
Гость213269
Пожаловаться Ответить
Ну, что, пуйлоВАТАя мразь, страшно? А ну, дёргайте назад скачками - на парашу! Ваше место под солнцем!
Гость213321
Пожаловаться Ответить
Гость196944
Навоевались, лапотники ? Показали всем какие вы бакланы ?
Ну умницы - <цензура> баланду Путина хлебать.
свин,выдохнул?
только дернитесь и шойгу прилетит обратно
закатаем,утрамбуем и сверху лопатой прихлопаем,не впервой русским бандерштад да и всю европу успокаивать
пока скаль зубки дальше,сидя на диване
Гость196944
Пожаловаться Ответить
Полигон опук. Соответствует ракетно-пердаковому оружию раши
Гость196944
Пожаловаться Ответить
Навоевались, лапотники ? Показали всем какие вы бакланы ?
Ну умницы - <цензура> баланду Путина хлебать.
1
новости партнеров

На Украине по-своему расшифровали сигнал Путина

Действующий и бывший министры иностранных дел страны оценили высказывание о "красных линиях"

"Агрессия России" не стала поводом для экстренного сбора глав НАТО

Повестка очередного заседания лидеров альянса обошлась без сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей