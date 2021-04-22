Генштаб провел необычные маневры "армии приманки"

Вооруженные силы РФ провели учения под Москвой с применением необычной надувной техники. В них участвовал 45-й инженерно-маскировочный полк. Маневры "дутых" войск вызвали беспокойство у британского таблоида The Sun.

Как сообщает сегодня телеканал "Звезда" в учениях были задействованы надувные танки, зенитные ракетные комплексы и самолеты, в том числе макеты истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 и многоцелевого тяжелого истребителя четвертого поколения Су-27.

Все это необычное вооружение надули в одном из подмосковных лесов на скрытном аэродроме для дезинформации условного противника, чтобы заставить его атаковать ложные цели.

Телеканал отмечает, что "дутая" техника не только изготовлена с соблюдением всех реалистичных пропорций и деталей, но и с применением спецматериалов, которые создают у моделей тот же радиофон, что и у настоящих образцов. Чтобы разместить данную группировку в нужном месте, понадобятся считанные минуты.

Британский таблоид полагает, что "армия приманки" из надувных танков, ракет и истребителей была развернута, чтобы "обмануть Запад" на фоне напряженности на Украине. Больше всего авторов The Sun беспокоит тот факт, что эти учения проходят параллельно с маневрами ВМФ России в Черном море.

"Спутниковые снимки показывают, что российская армия наращивает свои силы возле Украины, истребители Су-30 выстроились на взлетно-посадочной полосе в Крыму. Их не было в прошлом месяце", – говорится в статье.

Напомним, на Западе не утихает истерия по поводу масштабных учений, которые проводит Генштаб РФ на разных участках страны. Ранее на этой неделе газета The Wall Street Journal пугала своих читателей количеством боевой техники, переброшенной ВС России в Крым.

А между тем, в четверг, 22 апреля, глава Минобороны страны Сергей Шойгу анонсировал отвод войск с юга России в места постоянной дислокации после проведенной внезапной проверки боеготовности армии.

Ранее мы уже писали, что российский ВПК давно производит имитационное вооружение. Отечественные надувные танки и ракеты "пользуются большим спросом в мире", конкурируя с британской, китайской и немецкой продукцией. В 2017 г. "Интерфакс" сообщал, что 30% нашей "надувной" техники приходится на иностранных заказчиков.

