В Штатах снова появилась информация об акустическом оружии с "гаванским синдромом"

Пентагон обнаружил атаки против американских военных в Сирии с использованием технологии "направленной энергии", т.е. без применения снарядов. Штатовские разведчики подозревают, что организатором таких нападений является Россия. Об этом пишет Politico.

Между тем, при расследовании было установлено, что один из подобных инцидентов связан с обычным пищевым отравлением, говорится в статье.

В военном ведомстве отметили, что формально объявить о чьей-либо причастности к данным атакам сложно, поскольку симптомы от них могут возникнуть и по иным причинам.

В любом случае, доказательств о возможной причастности России в этих ЧП издание не приводит.

"Пентагон проинформировал высокопоставленных законодателей о разведывательных данных, связанных с предполагаемыми атаками направленной энергии против американских войск, и, по словам двух людей, непосредственно осведомленных об этом, официальные лица определили Россию как вероятную виновницу", – сообщает Politico.

Минобороны расследовало инциденты, в том числе против своего персонала по всему миру, начиная с прошлого года. Об этом рассказали четыре бывших сотрудника национальной безопасности, непосредственно участвовавших в расследовании.

По словам членов конгресса, Пентагон проинформировал, что в результате атак пострадали американские военные в Сирии. После одного из таких ЧП осенью 2020 г. у нескольких пентагоновцев якобы появились симптомы, которые бывают при гриппе.

Случаи предполагаемых атак направленной энергии "со стороны России на американцев за рубежом стали настолько тревожными", что Минобороны США в 2020-м приступило к их расследованию. Неизвестно, какое количество военнослужащих и насколько сильно они пострадали, следует из материала.

С конца 2016 г. около 50 официальных лиц сообщили о симптомах загадочной болезни, которая стала известна как "синдром Гаваны" среди американских дипломатов, находящихся на Кубе. Симптомы включали острый звон и давление в ушах, а также потерю слуха и равновесия, утомляемость и остаточные головные боли. У некоторых жертв длительное нарушение работы головного мозга.

Напомним, в американских СМИ периодически звучат обвинения в адрес России в организации неких "акустических атак". В Москве эти обвинения называют "полным абсурдом и странными инсинуациями".

