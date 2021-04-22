Отечественному РСЗО не существует аналогов в мире

Российская тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Буратино" способна превратить в пепел большинство американских городов, считают аналитики из США. Об этом пишет военный эксперт Себастьен Роблин в своей статье для The National Interest.

Он отмечает, что ТОС-1 создан для борьбы с хорошо укрепленными огневыми позициями противника. По словам автора, якобы "Буратино" применялся во многих горячих точках, в том числе в Чечне, Афганистане, Сирии, Ираке, в конфликте за Нагорный Карабах. Система приобрела неоднозначную репутацию из-за ужасающего эффекта, производимого взрывами термобарических реактивных снарядов, указывается в материале.

Подобное вооружение, считает аналитик, является одним из самых разрушительных, за исключением тактического ядерного оружия.

ТОС-1 – уникальная российская самоходная реактивная система залпового огня (РСЗО). При этом комплекс не выстреливает струю огнесмеси, а использует для атаки реактивные снаряды, несущие топливно-воздушную взрывчатку, пояснил Роблин.

Он напомнил, что впервые напалм применили американцы во Вьетнаме, однако там он не показал высокой эффективности, поскольку зажигательная смесь рассеивалась по большим площадям. Между тем "Буратино" оснащен термобарическими снарядами, которые буквально взрывают сам воздух посредством распыления огнесмеси и ее детонации, подчеркнул обозреватель.

Такой зажигательный аэрозоль просачивается в здания, пещеры и траншеи, воспламеняясь после повторного "мощного и продолжительного" взрыва боеприпаса.

Действие термобарического снаряда наносит живой силе противника огромный урон в виде серьезных ожогов. Но главной разрушительной силой является резкий перепад давления из-за моментального выгорания воздуха, подчеркивается в статье. От такого сокрушительного воздействия человека не способен защитить ни бронежилет, ни какое-либо укрытие.

"Жертвы, попавшие в эпицентр взрыва снаряда ТОС-1, будут раздавлены насмерть. Кроме того, избыточное давление может сломать кости, повредить глаза, вызвать внутреннее кровоизлияние и разрыв барабанных перепонок, кишечника и других внутренних органов. Он также выдавливает воздух из легких жертвы, возможно, вызывая их коллапс, приводящий к смерти от удушья", – сообщает Роблин.

Специалист добавил, что "Буратино" может применять и обычные зажигательные боеприпасы кроме термобарических. Пуск ракет осуществляется по отдельности или одновременно в течение шести-двенадцати секунд. Система оснащена компьютером наведения и лазерным дальномером. На ТОС-1 находится пусковая установка с тридцатью ракетными трубами диаметром 230 миллиметров.

По словам аналитика, у западных стран попросту нет никаких аналогов российскому комплексу.

Ранее в апреле нынешнего года командование ВС Саудовской Аравии обнародовало видеоролик, на котором показана работа ТОС-1А "Солнцепек" по позициям хуситов, передает РИА ФАН.

