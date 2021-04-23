Для создания нового авианесущего лайнера у Москвы нет ни денег, ни верфей

У России есть один-единственный авианосец, да и тот обладает дурной славой. Речь об "Адмирале Кузнецове", который должен выйти в море после ремонта в 2022 году. Однако американские аналитики сомневаются, что будет способен выполнять современные задачи, если вообще пройдет ходовые испытания.

"Отказы двигателей, пожары, несчастные случаи с летальным исходом и даже хищения" – все это буквально преследует российский авианосец, отмечает издание Popular Mechanics. Авторы напоминают, как в 2016 г. "Кузнецов" потерял за две недели два самолета из-за неисправной системы фиксации.

Несколько лет назад "Адмирал Кузнецов" был поставлен на прикол. Его должны отремонтировать и модернизировать. Но все, что изменится, – это появится возможность нести на 2 истребителя больше, чем раньше, установка новых средств РЭБ и комплекса ближнего боя "Панцирь-М". Да еще покрасят корабль за 3,4 млн долларов, говорится в статье. По сути, "Кузнецов" так и останется "дряхлым военным кораблем", который в любой момент может выйти из строя.

"Проклятый корабль остро нуждается в замене, но у России не хватает средств и производственных мощностей на это",

– констатируют американцы.

Ранее американские аналитики уже называли "Адмирала Кузнецова" бесполезным, поскольку его перестали вооружать ракетами "Гранит". Некоторые российские эксперты также высказывали мнение, что авианосец России не нужен.