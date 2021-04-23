Турецкий ВПК показал "уничтожение" российского "Панциря"

Турецкий ВПК показал "уничтожение" российского "Панциря"
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Анкара разрекламировала свою продукцию анимационным роликом

Турецкая оборонная компания Roketsan выложила в социальные сети видео с "уничтожением" российского комплекса "Панцирь-С1". В ролике выпущенный новейшим беспилотником снаряд стирает с лица земли вражескую цель за считанные секунды.

Так, в анимационном видео беспилотный аппарат Akinci поражает "Панцирь", который находится в пустыне. Недавно в военно-промышленном комплексе Турции заявили, что провели успешные испытания "умной бомбы" МАМ-Т – именно она и "уничтожила" "Панцирь" в распространенном видео.

В описании к видеоролику с воинственной музыкой авторы заявили, что разработанная турецкими специалистами бомба является "новым членом свободы на небесах".

По информации РИА "Новости", до этого в эфире российского телевидения выложили ролик, на котором российский БПЛА уничтожает вражеский беспилотник, напоминающий Bayraktar с эмблемой воздушных сил Турции. Производители этого аппарата из компании Baykar заявляли, что беспилотники уже приобретены украинской стороной. А военный эксперт Виктор Мураховский утверждал, что недавний визит президента Незалежной Владимира Зеленского в Турцию заключался в намерении Киева закупить новейшие "Байрактары".

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что продажа турецких беспилотников Украине спровоцирует новые милитаристские настроения у местной администрации. Упреки главы российской дипломатии позднее прокомментировали в Анкаре. Один из высокопоставленных источников сообщил, что  турецкая сторона не делает различий между своими потенциальными клиентами – Анкара готова договориться с любым, кто заинтересован в приобретении новейших беспилотников.

Егор МАЛКОВ

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гость
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Фотовидеожоп укуренных моджахедов.
Гость203687
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Хорошая мультяшка, авторам надо мультфильмы для детей рисовать :-)
Гость206914
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Хорошая 3D графика но недостаточно хорошая чтобы принять ее за настоящие съемки.
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