Запрет начал действовать 24 апреля

Черное море частично закрыли для прохода иностранных кораблей и судов до 31 октября. Речь идет о трех районах акватории – вдоль крымского побережья от Севастополя до Гурзуфа, участки у побережья Керченского полуострова и возле западной оконечности Крыма. Как ранее сообщили в Министерстве обороны РФ, эти районы находятся в границах нашего территориального моря. Под запрет при этом не подпадает Керченский пролив.

В Киеве ранее возмутились решением российской стороны, назвав его нарушением права на свободу судоходства.

Тем временем запрет на судоходство в нескольких районах Черного моря пояснили эксперты. Так, Юрий Лямин нашел это решение вполне оправданным на фоне растущей напряженности как в Черноморском регионе, так и в целом в мире. В названных выше районах Черного моря российские военные нередко проводят учения – при этом желательно, чтобы за маневрами никто не "шпионил", заключил военный эксперт.

Согласен с Ляминым и глава политической экспертной группы Константин Калачев, который назвал зоны, где временно запретили проход иностранных военных кораблей и судов, стратегически важными для нашей страны. Кроме того, он не исключил, что это решение было принято в преддверии вероятных переговоров российского лидера и главы Штатов Джо Байдена. Таким образом Москва заняла сильную позицию. Об этом пишет РБК.

Ранее политолог Сидоров назвал это решение мастерским ходом, который позволит избежать провокаций во время военных учений.