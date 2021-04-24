Почему Россия частично закрыла Черное море для иностранных кораблей: пояснение военного эксперта

Почему Россия частично закрыла Черное море для иностранных кораблей: пояснение военного эксперта
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Запрет начал действовать 24 апреля

Черное море частично закрыли для прохода иностранных кораблей и судов до 31 октября. Речь идет о трех районах акватории – вдоль крымского побережья от Севастополя до Гурзуфа, участки у побережья Керченского полуострова и возле западной оконечности Крыма. Как ранее сообщили в Министерстве обороны РФ, эти районы находятся в границах нашего территориального моря. Под запрет при этом не подпадает Керченский пролив.

В Киеве ранее возмутились решением российской стороны, назвав его нарушением права на свободу судоходства.

Тем временем запрет на судоходство в нескольких районах Черного моря пояснили эксперты. Так, Юрий Лямин нашел это решение вполне оправданным на фоне растущей напряженности как в Черноморском регионе, так и в целом в мире. В названных выше районах Черного моря российские военные нередко проводят учения – при этом желательно, чтобы за маневрами никто не "шпионил", заключил военный эксперт.

Согласен с Ляминым и глава политической экспертной группы Константин Калачев, который назвал зоны, где временно запретили проход иностранных военных кораблей и судов, стратегически важными для нашей страны. Кроме того, он не исключил, что это решение было принято в преддверии вероятных переговоров российского лидера и главы Штатов Джо Байдена. Таким образом Москва заняла сильную позицию. Об этом пишет РБК. 

Ранее политолог Сидоров назвал это решение мастерским ходом, который позволит избежать провокаций во время военных учений. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Обморок
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По первому разу три района на полгода, а там будет видно.
Черное море
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НеХер шарится шароварникам и стае Табаки в акваториях России
Анита
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Россия закрыла свои акватории ,а не Румынии или Болгарии , не фиг делать чужим ,пусть тусуются у своих территории и побережий
гость
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Кому чего не нравится все вопросы к порошнюку, он ответственный, мы так решили. Можете трахнуть его или удавить или все сразу, нам по фиг.
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