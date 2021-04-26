Путин призвал резервистов на военные сборы

Постановление уже вступило в силу

Россияне, пребывающие в запасе, будут призваны на военные сборы. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации в понедельник, 26 апреля 2021 года.

В документе отмечается, что распоряжение вступает в силу с момента опубликования.

Резервисты будут проходить службу в рядах Вооруженных сил и подразделениях федеральной службы безопасности.

Выполнение данного мероприятия возложено на правительство РФ и региональные власти.

Напомним, с 1 апреля по 15 июля в России проходит весенний призыв на службу в армии солдат-срочников.

Николай ВИКТОРОВ

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