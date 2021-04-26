Американцев напугала "вооруженная до зубов" армия России

Американцев напугала "вооруженная до зубов" армия России
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва обладает полутора тысячью ракет, способных добраться до Вашингтона

Россия модернизирует свои ядерные арсеналы, а ее военнослужащие "вооружены до зубов" новыми видами боевой техники, пишет американский портал 19FortyFive.

Военный обозреватель Питер Сучиу отмечает, что в 2020 г. в США был опубликован отчет о состоянии ядерного оружия в России. В документ включили стратегические системы большой дальности: межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подлодок и тяжелые бомбардировщики. Также в список вошли и системы доставки ядерных снарядов малой и средней дальности.

Москва, указывает автор статьи, продолжает модернизировать ядерные силы, активно заменяя системы советский эпохи новыми ракетами, подводными лодками и самолетами, разрабатывая новейшие типы доставки, в том числе гиперзвуковые ракеты.

"Несмотря на то что численность ядерного оружия в России после холодной войны резко сократилась, Москва по-прежнему сохраняет в запасе тысячи боеголовок, 1500 из которых находятся на ракетах и бомбардировщиках, способных долететь до территории США", – сообщает эксперт.

В материале он упоминает недавнее заявление президента РФ Владимира Путина, сделанное им в ходе послания Федеральному собранию. Лидер России заявил, что к концу 2021 г. доля современного вооружения в ядерной триаде державы превысит 88%, а к 2024-ому доля современного оружия и техники в Вооруженных силах страны достигнет почти 76%.

Сучиу обратил внимание на тот факт, что речь Путина стала продолжением его февральского выступления во время гала-концерта в Кремлевском дворце, посвященного Дню защитника Отечества. Тогда президент РФ также говорил о переоснащении армии и флота множеством передовых систем вооружения, включая лазеры и гиперзвуковые системы. Лидер нации предположил, что у российского оружия не будет аналогов в мире, подчеркнул американец.

Добавим, в конце прошлой недели японские читатели новостного портала Yahoo News Japan активно обсуждали тревожное выступление главы Стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда на слушаниях в сенате. Там офицер Пентагона рассуждал о ядерном потенциале России.

Он донес американским сенатором свое беспокойство в связи с тем, что оборонное ведомство страны не располагает данными о масштабах и местоположении стратегического арсенала России, в том числе "Цирконов", "Буревестников", "Посейдонов" и "Авангардов".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость209287
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Читайте и военных экспертов и военные обозрения по технике. Военный бюджет США в 16,6 раза превышает российский. Детский сад какой-то. Незачем чепуху писать. Столько фильмов про испытания американской военной техники и армии. Есть чему поучиться. Шапками, валенками и похвальбой всех закидали.
Гость218030
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Гость209133
Америка свое превосходство уже показала в Ираке и Афганистане. Теперь драпает отовсюду.
и там и там вполне успешна Америка была. и в сирии лакомые кусочки у нас.
а у вас бородатые бармалеи на джипах и асад .
Гость209133
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Гость218254
Только одна Америка превосходит в разы по вооружению Россию, старый изъеженный трюк американской военщины прибедняться и пугать своих граждан российским,якобы супер-пупер оружием, чтоб заполучить ещё больше денег на вооружение.
Америка свое превосходство уже показала в Ираке и Афганистане. Теперь драпает отовсюду.
Гость218030
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>> в том числе "Цирконов", "Буревестников", "Посейдонов" и "Авангардов".
кинжалы же еще ! в мультике были еще кинжалы !
зарэжют в жёппу да !
Гость205479
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Нет американцы, это всё неправда, солдаты пьяные сидят в казарме медведь им играетб на балалайке, а офицеры бухают с бабами, танки давно заржавели, самолёты не летают, авианосец на ремонта, других кораблей нет, а подводные лодки ещё Горбатый уничтожил распилив на металлолом совсем новые 5 штук, а остальные сами проржавели, остались одни медведи.
Не верьте автору американцы, увас всё самое, самое, самое.
Гость218254
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Только одна Америка превосходит в разы по вооружению Россию, старый изъеженный трюк американской военщины прибедняться и пугать своих граждан российским,якобы супер-пупер оружием, чтоб заполучить ещё больше денег на вооружение.
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