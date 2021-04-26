Британцы посмеялись над угрозой Лондона "напугать" Москву в Черном море

Британцы посмеялись над угрозой Лондона "напугать" Москву в Черном море
Фото: Rob Arnold/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Жители Туманного Альбиона напомнили властям о дырявой "Большой Лиззи

Королевский флот Соединенного Королевства вознамерился продемонстрировать президенту РФ Владимиру Путину в Черном море всю свою мощь, поэтому в мае отправляет в регион авианосную группу во главе с кораблем Queen Elizabeth,стоимостью £3 млрд с восьмью истребителями F-35B на борту. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Этот поход станет крупнейшим "сигналом морской и воздушной силы" за последнее время, который "приведет в ярость" Россию и Китай, пишет издание.

Авианосец отправится в Азию 24 мая в сопровождении шести кораблей британского флота – эскадренных миноносцев HMS Defender и HMS Diamond, подлодки, 14 вертолетов и роты королевских морских пехотинцев.

В состав группировки, которая совершит визиты в Индию, Японию, Южную Корею и Сингапур, также войдут американский эсминец USS The Sullivans и голландский фрегат HNLMS Evertsen. При этом издание указывает, что Queen Elizabeth не будет заходить в Черное море.

Читатели подняли таблоид с его "яростью" и мощью флота Соединенного Королевства на смех и посоветовали британским морякам взять с собой сантехника. Они припомнили изданию, как в 2017 году, спустя всего две недели после торжественного спуска на воду, дорогостоящая "Большая Лиззи" дала течь и ушла на ремонт.

"Они просто выдавили 4 тюбика герметика для ванной комнаты на трещины в Queen Elizabeth, а затем отправили ее обратно в море....... Это заставит ПУТИНА поволноваться... Я не думаю", – считает Senor.Perro.

"Русские, я уверен, съеживаются под кроватью при мысли об этом корабле... поход выглядит эгоизмом, чтобы сказать миру: "Эй, мы все еще здесь и крупная держава – честно!" – заметил с сарказмом пользователь Quillar.

"Это заставит их трястись в ботинках, крошечная сломанная маленькая Англия бряцает саблей. Снова опозорились на мировой арене", – полагает Bozo is Toast.

"Да. Устаревшее оборудование времен холодной войны", – констатировал о прочитанном tizer.

"Нет, его прозвали "Дырявым". Вряд ли это внушает доверие, не так ли?", – задумался о "Большой Лиззи" Busstop.

"Путин будет смеяться до упаду", – уверен испанский читатель Of the Old.

А француз и вовсе раскритиковал мощный поход соседей.

"Чертова Британия снова всюду сует свой нос. Оставайтесь дома, британцы и янки, мир не нуждается в вашем вмешательстве", – призвал LondonCalling0033 из Лилля.

Напомним, в период напряжения в Донбассе на фоне внезапных учений по проверке боеготовности ВС РФ и концентрации нашей армии на южных рубежах страны, Вашингтон решил не пускать в акваторию Черного моря два американских эсминца, чтобы не нервировать Москву бесконечным шастаньем натовских кораблей, не принадлежащих черноморским государствам, рядом с Крымом.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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