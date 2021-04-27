Армения сочла маневры Defender Europe – 2021 не подходящими для себя

Ереван не будет направлять военных на крупномасштабные учения НАТО Defender Europe – 21. Об этом сообщили в Минобороны Армении во вторник, 27 апреля.

В ведомстве отметили, что Армения и не планировала участвовать в данном мероприятии, о чем заявляла неоднократно, в том числе напрямую натовским представителям.

"Мы попросили организаторов учений пересмотреть список участников учений, размещенный на их сайте",

– поделились подробностями в Ереване.

Как пояснили в Минобороны республики, армянские подразделения Вооруженных сил участвуют лишь в тех совместных с НАТО мероприятиях, на которых отрабатывается взаимодействие в операциях по поддержанию международной стабильности, например, обучение миротворцев. Учения же Defender Europe 21 – это мероприятие другого рода, они длительные, многоэтапные, их планирование требует времени, передает "Интерфакс".

Очередные учения НАТО Defender Europe запланированы на май-июнь 2021 года. Они пройдут на территории разных стран в Европейском, Азиатском и Африканском регионах мира. В них будут задействованы военные подразделения 27 стран – членов НАТО и партнеров альянса.

Ранее стало известно, что в списке участников Defender Europe 21 фигурирует и Армения. Тогда эксперты высказали сожаление, что история с Нагорным Карабахом ничему не научила Ереван. Но позже выяснилось, что Ереван не давал положительного ответа на предложение Брюсселя участвовать в маневрах.