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Ситуация в нагорно-карабахской зоне далека от стабильной.
Несмотря на завершение открытого военного конфликта, в регионе все еще
неспокойно. Так, по территории до сих пор разбросаны мины, на одной из которых
недавно подорвался автомобиль с нашими миротворцами.
Ранее о трагическом инциденте писали в прессе. Сегодня, 27 апреля, слухи об этом событии подтвердились официально. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.
Известно, что автомобиль с россиянами наехал на противотанковую мину. Прогремевший взрыв привел к ранению двух миротворцев. Россиянам оперативно оказали всю необходимую помощь и отвезли в больницу.
На данный момент наши миротворцы продолжают восстановление в больничной палате. В беседе с журналистами "Интерфакса" Тадевосян подчеркнул, что жизнь россиян находится вне опасности.
Как отмечает издание, ранее азербайджанская прокуратура заявила, что 26 апреля в нагорно-карабахской зоне трое жителей Агджебединского района подорвались на мине. В результате этого происшествия два человека пострадали, один расстался с жизнью.
К слову, недавно в ситуацию вокруг Карабаха вмешался белорусский лидер Александр Лукашенко. Батька предложил азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву помощь с "возвращенными территориями". По мнению президента Белоруссии, азербайджанцы сделали "великий шаг в достижении своей национальной мечты".
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