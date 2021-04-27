Перевозившая их машина взлетела на воздух

Ситуация в нагорно-карабахской зоне далека от стабильной. Несмотря на завершение открытого военного конфликта, в регионе все еще неспокойно. Так, по территории до сих пор разбросаны мины, на одной из которых недавно подорвался автомобиль с нашими миротворцами.



Ранее о трагическом инциденте писали в прессе. Сегодня, 27 апреля, слухи об этом событии подтвердились официально. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

Известно, что автомобиль с россиянами наехал на противотанковую мину. Прогремевший взрыв привел к ранению двух миротворцев. Россиянам оперативно оказали всю необходимую помощь и отвезли в больницу.

На данный момент наши миротворцы продолжают восстановление в больничной палате. В беседе с журналистами "Интерфакса" Тадевосян подчеркнул, что жизнь россиян находится вне опасности.

Как отмечает издание, ранее азербайджанская прокуратура заявила, что 26 апреля в нагорно-карабахской зоне трое жителей Агджебединского района подорвались на мине. В результате этого происшествия два человека пострадали, один расстался с жизнью.

К слову, недавно в ситуацию вокруг Карабаха вмешался белорусский лидер Александр Лукашенко. Батька предложил азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву помощь с "возвращенными территориями". По мнению президента Белоруссии, азербайджанцы сделали "великий шаг в достижении своей национальной мечты".