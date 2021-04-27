Крейсер "Москва" проведет стрельбы в Черном море на фоне захода патруля Пентагона

Крейсер "Москва" проведет стрельбы в Черном море на фоне захода патруля Пентагона
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Экипаж российского корабля будет топить боевое судно условного противника

Ракетный крейсер "Москва" проведет боевые стрельбы в Черном море, куда отправляется патрульный корабль ВМС США. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ России во вторник, 27 апреля.

Отмечается, что данные учебно-боевые маневры плановые и связаны с подготовкой корабля к выполнению задач по его прямому назначению.

"В нескольких морских полигонах в акватории Черного моря экипаж проведет комплекс корабельных боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами Морской авиации и ПВО", – цитирует релиз РИА "Новости".

Черноморцы в ходе учений отработают алгоритм действий по применению главного ракетного комплекса "Москвы", из зенитных и артиллерийских орудий отстреляются по кораблю условного противника.

Для безопасности прилегающая к маневрам акватория будет закрыта для судоходства.

Напомним, сегодня стало известно, что 6-й оперативный флот Пентагона направил в Черное море патрульный корабль береговой охраны Hamilton. Предполагается, что американское судно будет "взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".


Ранее в апреле на фоне напряженной обстановки в Донбассе и вокруг внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил РФ с переброской военных и техники на юг России в США решили не нервировать Москву и развернули два эсминца "Дональд Кук" и "Рузвельт", направлявшихся из Средиземного в Черное море.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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гость
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218030 обезьяна тебе на клык пора насаживаться, и навоз жрать тупой урод.
Гость204739
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Гость218030
а он еще плавает ? хотя да - гоуно же не тонет.
ну ладно - нехай топит. посмеемся.
он еще и стреляет в отличиии от вашего "флагмана"
Гость218030
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а он еще плавает ? хотя да - гоуно же не тонет.
ну ладно - нехай топит. посмеемся.
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