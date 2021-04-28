Внимание Украины приковано к Воронежской области РФ

Распоряжение министра обороны России Сергея Шойгу о возвращении войск ВС РФ на базы постоянной дислокации после участия в учениях выполнено частично. Об этом сообщил руководитель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

По его информации, полученной от разведчиков, "процесс частично начат". В частности, участники военных маневров покинули территорию Крыма. Однако от восточных границ Незалежной техника и личный состав ВС РФ пока не трогались.

"Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим",

– доложил глава ГПСУ в интервью "РБК-Украина". Он подчеркнул, что его служба продолжает отслеживать выполнение распоряжения Шойгу. Пока же Киев не может быть уверен, что российские войска действительно отойдут от украинской границы.

Глава Минобороны РФ Шойгу дал приказ о возвращении подразделений ВС к местам постоянного размещения 22 апреля 2021 года. По его словам, цель учений была достигнута: войска подтвердили способность обеспечить "надежную оборону страны". Примечательно, что этот вывод он сделал, понаблюдав за маневрами в Крыму. Приказ министра должен быть исполнен к 1 мая.

Ранее Шойгу дал жесткий ответ на требования из-за рубежа умерить военную активность в России.