За семь лет они перешли от бронежилетов к летальному вооружению

Запад подогревает милитаристский настрой Киева, год за годом увеличивая военную помощь.

В 2014 г. все начиналось с бронежилетов и бронированных автомобилей. В 2016 г. были поставлены, помимо прочего, приборы ночного видения. А в 2018 г. начались официальные поставки летального оружия: Киев получил 35 противотанковых комплексов "Джавелин" и боеприпасы к ним, пишет РИА "Новости".

Военная помощь Вашингтона Киеву идет по нарастающей. На днях в американских СМИ промелькнула информация, что в планах Пентагона – передача Украине средств ПВО, противокорабельных и противотанковых ракет, оперативно-тактических ударных комплексов. Дескать, это нужно на случай вооруженного конфликта Украины с Россией. И хотя Москва подчеркивала, что перемещение войск обусловлено учениями, и к 1 мая все вернутся на свои места, от планов милитаризации региона ни Запад, ни Украина не отказываются, пишет "Общественная служба новостей".

Посол Незалежной в Вашингтоне Оксана Маркарова в конце апреля рассказала в соцсетях, что на 300 млн долларов, которые Украине пообещали американские конгрессмены в рамках "партнерства в сфере безопасности", будет куплено летальное оружие.

О сроках поставок не сообщается. Но на Украину в последнее время зачастили натовские самолеты большой грузоподъемности.

Киев тем временем продолжает настаивать, что он – главный европейский оплот, сдерживающий "агрессивную Москву", поэтому ему требуется больше современного вооружения. Речь о ЗРК "Патриот", ПРК "Гарпун" и ОТК HIMARS. Деэскалации обстановки в регионе эти комплексы явно не поспособствуют.

Ранее глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко подтвердил, что Россия, действительно, выводит войска из Крыма, но на других участках межгосударственной границы скопление подразделений ВС РФ сохраняется.