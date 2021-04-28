Нестандартный перелет VIP-самолета ВКС России заинтриговал прессу

Нестандартный перелет VIP-самолета ВКС России заинтриговал прессу
Фото: mil.ru
Журналисты бдительно следят за перемещениями нашей воздушной техники

Необычный рейс самолета, находящегося в распоряжении российского Министерства обороны, привлек внимание иностранных журналистов. Борт повышенной комфортности Ту-134АК пролетел по прямому маршруту из Израиля в сторону российской военной базы в Сирийской Республике. 

Одним из самых наблюдательных представителей прессы оказался израильтянин Итай Блюменталь. По всей видимости, журналист тщательно следит за перемещениями наших самолетов. Ему показалось странным, что VIP-борт проследовал по маршруту, который не использовался российским военным ведомством уже несколько десятков лет.

Речь идет о рейсе, который самолет осуществил утром во вторник, 27 апреля. По сведениям ресурса, который фиксирует перемещение воздушного транспорта Flightradar, в этот день спецборт покинул аэропорт российской столицы и приземлился в Тель-Авиве. Спустя некоторое время он вылетел из израильской воздушной гавани Бен-Гурион и отправился в провинцию Латакия Сирийской Арабской Республики. Известно, что там находится наша военная авиационная база.

Подозрительный Блюменталь отметил, что такой маршрут не использовался авиацией РФ уже 30 лет. Своими размышлениями израильтянин поделился на странице в "Твиттер". Другие пользователи соцсети в комментариях пояснили, что Россия крайне редко летает по такому маршруту, так как старается избегать перелетов над Сирией и Ливаном из соображений безопасности.

Отметим, самолет Ту-134АК является бортом повышенной комфортности, который обычно используется для правительственных перевозок.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость218030
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ГостьNEMEZ
Вот что значит СДЕЛАНО В СССР!!!50 лет а лучше чем 5 летние боинг 737
ага. точно что лучше чем сделано в россии. потому что в россии не сделано ничего от слова "совсем"
ГостьNEMEZ
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Вот что значит СДЕЛАНО В СССР!!!50 лет а лучше чем 5 летние боинг 737
Гость218030
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а где МС-21 ?
позорники вы позорники. даже летаете на советских самолетах которым 50 с лишним лет.
тоже мне - авангард прогресса
Гость218030
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ту-134 ! ахахахахахах !
VIP !
аж сон прошел
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