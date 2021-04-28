Пентагон увидел луч надежды в графике создания перспективного бомбардировщика и выполнения оборонного бюджета

Новейший американский стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider, который специалисты называют убийцей российский зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", станет лучом света в бюджете Пентагона. Об этом пишет военный обозреватель Кайл Мизоками в журнале Popular Mechanics.

Автор сравнил программу B-21 Raider с другими оборонными закупками, и пришел к выводу – стратегический самолет будет создан в ранее заявленный срок, что уже является чудом.

Данный бомбардировщик заменит как B-1 Lancer, так и B-2 Spirit. B-21 будет самолетом двойного назначения, т.е. он сможет нести ядерное или обычное оружие. ВВС США планируют купить не менее 100 таких самолетов на максимальную сумму в $665 млн.

По словам эксперта, программы военных закупок всех видов вооружения обычно занимают больше времени, чем предполагалось, да и в конечном итоге стоят больше, чем планировалось. Так, Пентагон потратил 6 лет на поиск замены пистолета M9, наконец, остановившись в 2017 г. на серии M1/M18. А вот воздушный заправщик KC-46A Pegasus отстает от сроков бюджета на 7 лет и уже стоит $4,6 млрд., что больше, чем указано изначально.

"Но в бюджете Пентагона есть один луч надежды, и он, по-видимому, находится в самом неожиданном месте", – указывает обозреватель.

Он приводит слова председателя комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Адама Смита, который на днях заявил, что B-21 реализуется "вовремя, в рамках бюджета".

Выступая на недавнем мероприятии аналитического центра, Смит также сказал, что он "относительно оптимистичен" в отношении программы будущего бомбардировщика после задержек и перерасходов на ударный истребитель F-35, и предупредил, что все может "быстро пойти боком", как только самолет начнет летать.

Несмотря на то, что сроки создания B-21 немного просели – первый Raider должен был подняться в небо в декабре 2021 г., а теперь его взлет запланирован на 2022-й, – самолет остался в бюджете, и это более важно, считает журналист.

ВВС США закупят 100 B-21, однако очень хотели бы 220 бомбардировщиков. Если все пойдет согласно графику и "не сорвется банк" Пентагон сможет нарастить данными машинами свой воздушный флот.

Ранее российский специалист, капитан первого ранга запаса Константин Сивков рассказал, что Россия даст симметричный ответ Штатам на создание B-21 Raider. Им станутперспективный авиационный комплекс дальней авиации и новый истребитель-перехватчик, который придет на замену МиГ-31БМ.

