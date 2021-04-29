Военные моряки устроили гонки в Балтийском море

"Северный поток-2", строительство которого затянулось из-за Копенгагена, теперь вынуждает Военно-морские силы Дании менять привычные методы работы.

Накануне в пролив Фемарн-Белт в западной части Балтийского моря вошли корабли Балтфлота РФ: корвет "Стойкий", танкер "Кола", а также буксир и плавучая мастерская. Они возвращались из четырехмесячного похода в Индийский океан с заходом в Средиземное и Красное море.

В Балтийском море их начали сопровождать Королевские ВМС Дании. Почти 100 миль патрульный корабль Najaden упорно следовал на отдалении примерно 2 миль от российского отряда. Но затем на пути оказалась баржа "Фортуна", укладывающая трубы "Северного потока-2".

Приближаться к ней нельзя, поэтому российские корабли взяли южнее – и продолжили путь в немецкой зоне. Датский же корабль был вынужден оставаться в своих водах, причем ему пришлось брать севернее "Фортуны".

Лишь спустя 4 часа датский патруль смог догнать корабли Балтфлота РФ. Но тут им встретилось новое препятствие – трубоукладчик "Академик Черский", который кар раз на днях тоже приступил к строительству "Северного потока-2" и вокруг которого также установлена охраняемая зона, передает EAD.

В итоге корабли ВМФ РФ продолжили курс на Балтийск, а датский патруль решил больше не гоняться за ними и остался в районе острова Борнхольм.

Газопровод "Северный поток-2" предназначен для поставок газа из РФ в ФРГ по дну Балтийского моря. Его планировалось построить к 2019 году, но из-за Дании, которая затягивала с выдачей разрешений на работу в своей экономической зоне, реализация проекта откладывалась. В результате иностранные подрядчики не успели закончить глубоководные работы до введения в действия американских санкций, и проект был заморожен почти на год.

Это время потребовалось на модернизацию российских трубоукладочных судов, а также внесение корректировок в проект. В частности, из-за Дании трубам "Северного потока-2" придется дважды пересекать уже действующий первый "Северный поток". Сейчас власти РФ рассчитывают, что газопровод будет достроен к концу 2021 года.

Ранее стало известно, что Морспасслужба усилила охрану зоны строительства "Северного потока-2" на фоне участившихся случаев опасных маневров польских рыболовецких судов и субмарин неясного происхождения.