Двухместные истребители J-20 станут кошмаром для США - СМИ КНР

Двухместные истребители J-20 станут кошмаром для США - СМИ КНР
Фото: commons.wikimedia.org/Alert5 (CC BY-SA 4.0)
Китайские разработчики увеличили возможности нового самолета

Самый современный истребитель Китая J-20 получит двухместную версию, оснащенную средствами радиоэлектронной борьбы и дронами. Это станет "настоящим кошмаром" для врагов, пишет South China Morning Post.

Издание поясняет, что для решения современных задач Китаю потребовался более мощный истребитель. За основу решили взять отечественную разработку пятого поколения J-20 и дополнить ее местом для второго члена экипажа. Пока первый пилот будет управлять самолетом, второй будет отвечать за радиоэлектронное подавление систем противника, а также управлять вспомогательными беспилотниками.

"Дроны могут быть приманкой для привлечения вражеских самолетов, в том числе самолетов-невидимок. Они также могут собирать разведданные, наносить удары по системам ПВО и завоевывать превосходство в воздухе",

отмечается в статье.

Китайский истребитель J-20, известный под именем Mighty Dragon ("Могучий дракон"), поступил на вооружение армии КНР в 2017 году. По неофициальным данным, сейчас в строю 90 таких машин. 

Ранее сообщалось, что Пекин сокращает закупки военной авиатехники в РФ, делая ставку на собственный авиапром. В частности, контракт на поставку в КНР российских Су-57 может быть совсем небольшим – чисто для изучения новинки. 

Николай ВИКТОРОВ

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