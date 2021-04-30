Слежка за Россией: военный эксперт рассказал о планах Британии в Черном море

Слежка за Россией: военный эксперт рассказал о планах Британии в Черном море
Michal Fludra/www.globallookpress.com
Альянс строит в Незалежной разведывательную базу

Военные специалисты Великобритании работают в Очакове на Украине над сооружением, которое позволит вести гидроакустическую слежку. Такое заявление сделал военный эксперт Борис Рожин, рассказавший о том, как Североатлантический альянс развертывает свои военные базы в Незалежной.

Основная цель развертывания НАТО на Украине, сообщил специалист, состоит в слежке за Черноморским флотом. На очаковской базе в настоящее время монтируют систему, которая позволит наблюдать за всеми передвижениями российских кораблей в черноморском регионе. Таким образом, речь идет о разведбазе НАТО.

"Можно уже заявить о том, что постепенно происходит перевоз базирования альянса. Они  надеются остаться там надолго", – сообщил Рожин в интервью Nation News.

Военный эксперт также указал на схему, проработанную Альянсом для развертывания сил на Украине. Так, НАТО придумал легенду о военных учениях на Украине для обеспечения постоянного присутствия. А под прикрытием "тренировочных процессов" британцы создают военные объекты.

Таким образом, указал Рожин, Лондон способен устроить провокацию руками украинских властей. И это явление является частью современной холодной войны.

Ранее сенатор Крыма Ольга Ковитиди заявила, что выделение средств Британии для украинской администрации на поддержку своих структур в Херсонской области является планом по реализации "имперских амбиций" Лондона в регионе. В Крыму напомнили, что 2,5 миллиарда фунтов стерлингов загадочным образом пропали на Украине, при этом английских денег никто не увидел ни в сельском хозяйстве, ни в здравоохранении Незалежной.

Егор МАЛКОВ

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