СМИ: Россия перебросит в Белоруссию 18 истребителей

СМИ: Россия перебросит в Белоруссию 18 истребителей
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вероятно, речь идет о Су-30 и Су-35

Российские журналисты выяснили, что в течение максимум полутора месяцев Минск получит от Москвы истребители. Источники издания Avia.pro говорят о том, что речь идет примерно о 18 самолетах. При этом, скорее всего, на территории РБ боевое дежурство будут нести тяжелые воздушные судна по типу Су-30 и Су-35.

Как стало известно порталу, генерал-майор Игорь Голуб, который руководит белорусскими ВВС, сказал, что самолеты распределят по нескольким авиабазам на территории страны. При этом такое решение приняли в соответствии с договоренностями о совместном боевом дежурстве по охране границ Союзного государства. 

В марте этого года лидер белорусов Александр Лукашенко предложил России отправить отечественные самолеты на военные базы Республики. Батька отметил, что воздушными суднами могли бы управлять как россияне, так и белорусы. В 2014-м во время ЧМ по хоккею самолеты РФ дежурили на территории РБ. Лукашенко также заявлял, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным у последнего не возникло негативной реакции на такую возможность. Президент Белоруссии также просил вместе с самолетами предоставить оружие к ним. 

Полина ИВАНОВА

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Давно пора защищать себя.
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Щаз у гейропы, пендосов и бандеры начнется мощный не прекращающийся дрищь.
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