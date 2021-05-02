Журналисты назвали договор позором для страны

Авторы издания Proletären расстроены соглашением между властями Швеции и НАТО, которое стороны подписали в 2016 году. Согласно договору, Стокгольм станет целью в возможной войне альянса с Россией. Это вызывает у шведов чувство стыда и позора.

Журналисты указали на то, как активно западные СМИ писали о войсках РФ у границ с Украиной. Однако иностранные медиа практически не освещали масштабные учения НАТО в Европе Defender Europe-2021, которые возглавили США. Во время тренировок в регионе будет находиться 30 тыс военнослужащих стран НАТО.

При этом в западных новостях ничего не говорят об агрессии США и Североатлантического альянса против РФ, отмечают авторы. Хотя эти стороны расширяют свое военное присутствие, подбираясь к границам нашей страны.

Журналисты обратили внимание на то, что соглашение между Швецией и НАТО говорит о том, что последняя может использовать территорию страны в качестве плацдарма для введения войны против РФ. К тому же, в 2020-м правительство Швеции решило восстановить полки в городах Фалуна и Соллефтео, чтобы защитить натовцев, что не скрывалось.

"Кто тут кому на самом деле угрожает? Кто здесь агрессивная сторона?"

– вопрошают авторы Proletären.

Запад обвиняет Россию в агрессии, хотя, на самом деле, считают журналисты, все наоборот. Эксперты сокрушаются, что шведские политики покорно следуют указаниям США и НАТО, что является настоящим позором.