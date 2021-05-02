Шведам стало стыдно за соглашение правительства с НАТО против России

Шведам стало стыдно за соглашение правительства с НАТО против России
Фото: Joyce Costello/Planetpix/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Журналисты назвали договор позором для страны

Авторы издания Proletären расстроены соглашением между властями Швеции и НАТО, которое стороны подписали в 2016 году. Согласно договору, Стокгольм станет целью в возможной войне альянса с Россией. Это вызывает у шведов чувство стыда и позора. 

Журналисты указали на то, как активно западные СМИ писали о войсках РФ у границ с Украиной. Однако иностранные медиа практически не освещали масштабные учения НАТО в Европе Defender Europe-2021, которые возглавили США. Во время тренировок в регионе будет находиться 30 тыс военнослужащих стран НАТО. 

При этом в западных новостях ничего не говорят об агрессии США и Североатлантического альянса против РФ, отмечают авторы. Хотя эти стороны расширяют свое военное присутствие, подбираясь к границам нашей страны. 

Журналисты обратили внимание на то, что соглашение между Швецией и НАТО говорит о том, что последняя может использовать территорию страны в качестве плацдарма для введения войны против РФ. К тому же, в 2020-м правительство Швеции решило восстановить полки в городах Фалуна и Соллефтео, чтобы защитить натовцев, что не скрывалось. 

"Кто тут кому на самом деле угрожает? Кто здесь агрессивная сторона?"

вопрошают авторы Proletären. 

Запад обвиняет Россию в агрессии, хотя, на самом деле, считают журналисты, все наоборот. Эксперты сокрушаются, что шведские политики покорно следуют указаниям США и НАТО, что является настоящим позором. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость209000
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Гость213604
А кто к Вам лезет ? Это вы ко всем лезете со своими скрепами и протухшим русским мирком
Приддурок немытый, у тебя оказывается ещё и мания величия. Кому ты вонючий, тупой и нищий нужен. Кто о таких как вы дегенератов будет мараться. Ты что, слабоумный, решил шо за тебя, вонючего отсосса будет кто-то из цивилизованных джентельменов лезть в драку? А может ты считаешь, что тебя кто-то из них будет кормить? В кредит - да. И ты уже сейчас не имеешь ничего. Ты и твои дети, если родятся, уже холуи и шшлюхи. Аллес, идиот. А ты все кукарекаешь. Ну ну.
Гость222903
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Гость213604
А кто к Вам лезет ? Это вы ко всем лезете со своими скрепами и протухшим русским мирком
ты же и лезешь со скрепами и протухшим миром. И орёшь "держи вора". Громыхая боевой кастрюлей.
Гость209000
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Гость213604
Россия, на тебя вообще всем насрать !
Животное из сортирной ямы. А с какого бодуна своего опарышного ты решил, что ты и есть эти "все". Засунь свое личное помойное мнение поглубже себе и получай удовольствие.
Гость213604
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Гость222903
да хоть обосритесь. Только не лезьте к нам.
А кто к Вам лезет ? Это вы ко всем лезете со своими скрепами и протухшим русским мирком
Гость222919
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Гость213604
Россия, на тебя вообще всем насрать !
Коли так, что же так усиленно брызжете слюной?
Балалайка, матрешка, водка и рассейская селедка
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hi! Полтавская битва. Шведы уже под Полтавой. Бедный Петр Первый уже раз десять перевернулся бы в гробу если увидел резиновые Арматы
гость
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213604 засранец, попка не болит после вчерашнего? Метлу вытащил?
Гость222903
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Гость213604
Россия, на тебя вообще всем насрать !
да хоть обосритесь. Только не лезьте к нам.
Гость222895
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Шведы сначала подписали соглашение с НАТО, а потом сказали, что им стыдно. Петросян отдыхает :) Да, а что это за Proletären, которая так горячо выступает против натовских имериалистов-агрессоров? Название очень характерное, уж не со Старой ли площади эта газетка кроны получает?
Гость213604
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Россия, на тебя вообще всем насрать !
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