Focus: Путин нашел способ сохранить за Россией статус сверхдержавы

Focus: Путин нашел способ сохранить за Россией статус сверхдержавы
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент РФ подводит страну к новому этапу мировой политики

Немецкий эксперт Томас Егер считает, что между крупными странами нарастает противоборство в космосе. США придумали новый вид войск – Космические силы, а Китай собирается создать свою орбитальную станцию. Все это, по мнению автора издания Focus, могло бы помешать России удержать за собой статус сверхдержавы. Однако лидер россиян Владимир Путин нашел выход из сложившейся ситуации. 

Автор отмечает, что президент РФ эффективно воспользовался ресурсами России, чтобы спасти страну от потрясений времен президентства Бориса Ельцина и вновь сделать ее великой державой. Много лет некой гарантией безопасности России служили ядерные договоры. Однако несколько важных международных соглашений, например, ДРСМД, за последнее время были разрушены. 

А тем временем новым полем для стратегических конфликтов мировых держав стал космос. США и Китай, отмечает Егер, активно работают в этой сфере уже много лет. Такая деятельность Пекина и Вашингтона угрожала подорвать позиции Москвы как сверхдержавы. Впрочем, страна придумала, как сохранить этот статус и обеспечить безопасность своего суверенитета. 

Как пишет Егер, Россия стала совершенствовать свое стратегическое сдерживание еще примерно с 2008 года. Когда в 2018-м Путин рассказал о новом виде оружия, мировая общественности решила, что это только планы. И тот факт, как быстро из проекта в реальность воплотился подводный дрон "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон", поразил экспертов. 

Так "Посейдон", по имеющимся данным, может наносить ядерный удар со дна океана и провоцировать цунами, которое способно смыть целые города с лица Земли. Не менее впечатляет немецкого журналиста и описание "Циркона". Ракета развивает невероятную скорость, к тому же, защититься от нее невозможно. 

Именно эти два оружия, по мнению Егера, позволяют России сохранять свое влияние в мире и защитить страну от втягивания в конфликт между США и Китаем. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

игорь
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россияне никогда не будут жить как в швейцарии пока будут строить подводные лодки)) и иметь такую армию
Гость216549
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Барухи с Ротшильдами и Рокфеллерами решили Путина напугать сильно.
Гость216549
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Барухи решили Путина с Ротшильдами и Рокфеллерами.
Пророк
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Вы.... Хохлы,кончайте обстирать Великую Россию! Была Великая Русь,вместе с Киевским княжеством,а Вы тогда метались между Польшей и Германией,а когда приперло,то пошли на поклон к России. У Вас никогда не было государства! Ваши теперешние потуги заявить обратное просто смешны!! Вернитесь к истории!!! А дебилам в этой переписке делать нечего.
Гость219573
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К слову о том, что в России всё "плохо"..
Первую ЭВМ из российских компонентов собрали в Подмосковье.
Гость219573
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Гость218030
какое уважение к народу который все просрал и скатился в гоуно ?
Опять рассуждения очередного безрукого и безмозглого обиженки....
Гость219573
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Гость218030
по уровню деградации ваши спецслужбы вне конкуренции безусловно.
так обосраться да еще и несколько раз - это надо уметь !
Знаток спецопераций и работы спецслужб или просто из клуба джентельменов, где все верят друг другу на слово?
Гость218030
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Гость224979
А вообще, следует уважать ту страну и тот народ, с помощь. которого пиндосы сейчас на орбите сидят. С помощью которых французы стали делать много чего современного. Я лично наблюдал в 90-<цензура> при Борьке как французы в наглую забирали технологии из нашей оборонки (с НПО и НИИ) для своих производств. То что вы сделали всё чтобы развалить, это понятно. Но должно же быть какое-то уважение к тем, кого ты обокрал и за чей счёт сейчас процветаешь. Поэтому помолчи и воспользуйся моим советом. <цензура> лей грязь на сайты вашей новой родины. Может в их тюрьме ума разума понаберёшься
какое уважение к народу который все просрал и скатился в гоуно ?
Гость218030
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Гость224979
Постарайся забыть русский язык, он тебе ведь не нужен. Ты уже в другой стране или готовишься туда свалить. И не лей <цензура> на сайтах РФ, лучше переключись на сайты того государства, которое сейчас считаешь своим домом. Если не закроют, то хоть польза будет. Да и в первом случае тоже. Если мы такие слабые, то что-же во всём мире так воют про агрессию РФ. А если послушать на западе как работают наши спецслужбы, то мы пиндосов уже переплюнули в этих вопросах.
по уровню деградации ваши спецслужбы вне конкуренции безусловно.
так обосраться да еще и несколько раз - это надо уметь !
игорь
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за счет отобранной пенсии)) лишь
да никому не нужное оружие к тому же
земля то не бесконечная
если америка один раз уничтожит землю всю то и посейдоны пустая трата денег
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