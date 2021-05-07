Президент РФ подводит страну к новому этапу мировой политики

Немецкий эксперт Томас Егер считает, что между крупными странами нарастает противоборство в космосе. США придумали новый вид войск – Космические силы, а Китай собирается создать свою орбитальную станцию. Все это, по мнению автора издания Focus, могло бы помешать России удержать за собой статус сверхдержавы. Однако лидер россиян Владимир Путин нашел выход из сложившейся ситуации.

Автор отмечает, что президент РФ эффективно воспользовался ресурсами России, чтобы спасти страну от потрясений времен президентства Бориса Ельцина и вновь сделать ее великой державой. Много лет некой гарантией безопасности России служили ядерные договоры. Однако несколько важных международных соглашений, например, ДРСМД, за последнее время были разрушены.

А тем временем новым полем для стратегических конфликтов мировых держав стал космос. США и Китай, отмечает Егер, активно работают в этой сфере уже много лет. Такая деятельность Пекина и Вашингтона угрожала подорвать позиции Москвы как сверхдержавы. Впрочем, страна придумала, как сохранить этот статус и обеспечить безопасность своего суверенитета.

Как пишет Егер, Россия стала совершенствовать свое стратегическое сдерживание еще примерно с 2008 года. Когда в 2018-м Путин рассказал о новом виде оружия, мировая общественности решила, что это только планы. И тот факт, как быстро из проекта в реальность воплотился подводный дрон "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон", поразил экспертов.

Так "Посейдон", по имеющимся данным, может наносить ядерный удар со дна океана и провоцировать цунами, которое способно смыть целые города с лица Земли. Не менее впечатляет немецкого журналиста и описание "Циркона". Ракета развивает невероятную скорость, к тому же, защититься от нее невозможно.

Именно эти два оружия, по мнению Егера, позволяют России сохранять свое влияние в мире и защитить страну от втягивания в конфликт между США и Китаем.