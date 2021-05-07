Речь идет о кораблях 21 века, заявил разработчик

Военно-морской флот России принял в состав новейший подводный крейсер К-561 "Казань" проекта 885М. Атомная субмарина класса "Ясень-М", по словам гендиректора предприятия "Севмаш" Михаила Будниченко, станет для Минобороны "опасным охотником".

По словам топ-менеджера, речь идет о судне, которое способно к выполнению любого спектра задач. В обозримом будущем на вооружении российского военного флота будет стоять целая серия подобных крейсеров.

Будниченко также заявил, что специалисты решили внедрить перспективные технологии в новую подводную лодку. Речь идет о новом составе резинового покрытия, которое позволяет не только поглощать шум, но и снижать уровень обнаружения под самой водной акваторией. Подобное решение, уверен руководитель "Севмаша", стало огромным скачком в будущее. Речь идет о корабле современности.

"После вхождения в состав ВМФ они станут самыми неуловимыми и опасными АПЛ", – приводит "Российская газета" заявление специалиста.

Согласно приведенным данным, военно-морской флот принял "Казань" сегодня, 7 мая. Подводная лодка была спущена на воду несколько лет назад. Все это время специалисты устраняли изъяны и вносили дополнения. "Казань" проходила бесчисленные испытания. В итоге же источники заявляли, что из-за указанных факторов программа претерпела серьезные изменения из-за превышения ожиданий и сдвига расчетных сроков. На строительство АПЛ ушло 47 млрд рублей.

В конце прошлого года состоялись испытания "Казани", в рамках которых подводники запустили сверхзвуковой "Оникс", поразивший мишень на тренировочном полигоне. Известно, что завершающие испытания субмарины начались еще 21 ноября 2020 года.