Стали известны уникальные возможности неуловимой атомной подлодки "Казань"

Стали известны уникальные возможности неуловимой атомной подлодки "Казань"
Подводная лодка класса "Ясеень-М". Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Речь идет о кораблях 21 века, заявил разработчик

Военно-морской флот России принял в состав новейший подводный крейсер К-561 "Казань" проекта 885М. Атомная субмарина класса "Ясень-М", по словам гендиректора предприятия "Севмаш" Михаила Будниченко, станет для Минобороны "опасным охотником".

По словам топ-менеджера, речь идет о судне, которое способно к выполнению любого спектра задач. В обозримом будущем на вооружении российского военного флота будет стоять целая серия подобных крейсеров.

Будниченко также заявил, что специалисты решили внедрить перспективные технологии в новую подводную лодку. Речь идет о новом составе резинового покрытия, которое позволяет не только поглощать шум, но и снижать уровень обнаружения под самой водной акваторией. Подобное решение, уверен руководитель "Севмаша", стало огромным скачком в будущее. Речь идет о корабле современности.

"После вхождения в состав ВМФ они станут самыми неуловимыми и опасными АПЛ", – приводит "Российская газета" заявление специалиста.

Согласно приведенным данным, военно-морской флот принял "Казань" сегодня, 7 мая. Подводная лодка была спущена на воду несколько лет назад. Все это время специалисты устраняли изъяны и вносили дополнения. "Казань" проходила бесчисленные испытания. В итоге же источники заявляли, что из-за указанных факторов программа претерпела серьезные изменения из-за превышения ожиданий и сдвига расчетных сроков. На строительство АПЛ ушло 47 млрд рублей.

В конце прошлого года состоялись испытания "Казани", в рамках которых подводники запустили сверхзвуковой "Оникс", поразивший мишень на тренировочном полигоне. Известно, что завершающие испытания субмарины начались еще 21 ноября 2020 года.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость221366
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Гость218030
когда сделают что нибудь не для убийства людей в россии ?
Да хотя бы тетрис изобретен в России. Но, скорее всего, это тоже можешь считаться убийством, т.к. слишком уж сложная для тебя и подобных тебе трущихся тут.
крым наш
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Гость218030
когда сделают что нибудь не для убийства людей в россии ?
когда вас,какел,не останется,тогда !
Гость 34567
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Это прорыв! Сейчас все расеяне заживут как шейхи ! Потому что у них есть такое ! Такого нет ни кого ! Больницы сейчас снабдятся сами лучшей мед техникой , дороги отремонтируются ну и ...
Гость218030
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когда сделают что нибудь не для убийства людей в россии ?
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