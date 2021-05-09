Подарок к 9 мая: военные Украины и США неожиданно провели учения в Черном море

продолжениеКравчука раскритиковали за слова о нормализации отношений с Россией
День Победы стал поводом для проверки "слаженности действий" войск

Украинские пограничники объявили о начале военных учений совместно с кораблями американской береговой охраны. Местом маневров выбрали акваторию Черного моря.

Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на госпогранслужбу Украины. О начале учений было объявлено незадолго до начала Парада Побды на Красной площади. Подробнее о проведении мероприятия в Москве – в трансляции "Утро.ру". 


Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

В Японии встревожились из-за союза России и Китая в случае войны

Японцы призвали Токио наладить отношения с Москвой

Американцы намерены превратить Россию в страну времен Ельцина

Вашингтон хочет изолировать Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей