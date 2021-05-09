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Украинские пограничники объявили о начале военных учений совместно с кораблями американской береговой охраны. Местом маневров выбрали акваторию Черного моря.
Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на госпогранслужбу Украины. О начале учений было объявлено незадолго до начала Парада Побды на Красной площади. Подробнее о проведении мероприятия в Москве – в трансляции "Утро.ру".
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