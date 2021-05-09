Российские корабли "напакостили" Украине во время учений в Черном море

Российские корабли "напакостили" Украине во время учений в Черном море
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Накануне Дня Победы украинские пограничники вышли в море вместе с американцами

Совместные учения пограничных войск Украины с партнерами из Америки прошли с обвинениями в адрес России. Как отметили украинские СМИ, российские корабли умудрилились "напакостить" украинцам в Черном море. 

Напомним, об учениях стало известно сегодня, 9 мая. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. Накануне праздника в 100 милях от Одессы флагман морской охраны "Григорий Куропятников" встретил корабль Береговой охраны США "Hamilton". Американцы, по заявлению украинской стороны, прибыли в страну с дружественным визитом. 

В Госпогранслужбе указали, что учения проходили под пристальным контролем российских кораблей. Они заявили, что сначала россияне объявляли вымешленные координаты закрытых районов и требовали их оставить, потом "опасно маневрировали", сужали зону для маневров украинских и американских кораблей, не отвечали на вызовы по международным каналам связи. 

Украинская сторона заявила, что у них имеются все доказательства "нарушений россиянами норм международного морского права". Пока в Минобороны подобные обвинения не прокомментировали.

Совместные учения с военными США, по заявлению Госпогранслужбы, направлены на обмен опытом, проверку слаженности действий и "обеспечения безопасности судоходства двух государств". Корабли пробудут в акватории Черного моря до 10 мая, после чего вернутся в одесский порт.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость228930
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Радостно. Да ещё бы по заднице этим холопам Америки!
М
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выкапывайте новое море селюки подо львовом и там плавайте,ловите тараньку и не мешайтесь под ногами у россии
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