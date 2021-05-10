"Выглядят убийственно": американцы пришли в восторг от вида Су-57

"Выглядят убийственно": американцы пришли в восторг от вида Су-57
Фото: Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Часть людей обеспокоил военный потенциал России

Зза прошедшим Парадом Победы на Красной площади с пристальным вниманием следили не только в России, но и за рубежом. Оценили мощь военной техники – воздушной в особенности, – американцы. 

К примеру, на своей странице в социальной сети "Твиттер" военный эксперт США Х.И. Саттон опубликовал пост, со скриншотом видео-трансляции парада в Москве, на котором запечатлены российские истребители пятого поколения Су-57. 

"Должен отметить, красивый самолет. Сухие в целом выглядят убийственно", – написал он.

В комментариях пользователи поддержали точку зрения эксперта. Одни отметили, что эти истребители являются самым красивым созданием компании "Сухой". Другие отметили, что Су-57 не только отлично выглядят, но еще и круто звучат. 

"Это будет отличный самолет, достойный противник для #USAF", – пишут пользователи. 

Один из пользователей призвал не относится к российскому военному вооружению так, как двадцать лет назад, поскольку Россия, как и Китай, в последнее время становятся все более опасными противниками. 

Ранее на Западе отреагировали на новость о разработке средств воздушного базирования в России. Су-57 могут задействовать к обороне в связке с гиперзвуковыми ракетами уже к 2024 году. 

Роман ИГНАТОВ

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