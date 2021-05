Зза прошедшим Парадом Победы на Красной площади с пристальным вниманием следили не только в России, но и за рубежом. Оценили мощь военной техники – воздушной в особенности, – американцы.

К примеру, на своей странице в социальной сети "Твиттер" военный эксперт США Х.И. Саттон опубликовал пост, со скриншотом видео-трансляции парада в Москве, на котором запечатлены российские истребители пятого поколения Су-57.

Gotta say, good looking plane. Sukhois generally have killer looks pic.twitter.com/6g48HvQ49S