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Зза прошедшим Парадом Победы на Красной площади с пристальным вниманием следили не только в России, но и за рубежом. Оценили мощь военной техники – воздушной в особенности, – американцы.
К примеру, на своей странице в социальной сети "Твиттер" военный эксперт США Х.И. Саттон опубликовал пост, со скриншотом видео-трансляции парада в Москве, на котором запечатлены российские истребители пятого поколения Су-57.
Gotta say, good looking plane. Sukhois generally have killer looks pic.twitter.com/6g48HvQ49S— H I Sutton (@CovertShores) May 9, 2021
"Должен отметить, красивый самолет. Сухие в целом выглядят убийственно", – написал он.
В комментариях пользователи поддержали точку зрения эксперта. Одни отметили, что эти истребители являются самым красивым созданием компании "Сухой". Другие отметили, что Су-57 не только отлично выглядят, но еще и круто звучат.
"Это будет отличный самолет, достойный противник для #USAF", – пишут пользователи.
Один из пользователей призвал не относится к российскому военному вооружению так, как двадцать лет назад, поскольку Россия, как и Китай, в последнее время становятся все более опасными противниками.
Ранее на Западе отреагировали на новость о разработке средств воздушного базирования в России. Су-57 могут задействовать к обороне в связке с гиперзвуковыми ракетами уже к 2024 году.
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