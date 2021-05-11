У Пентагона остаются опасения по поводу "потенциального вмешательства" в регионе, пишет обозреватель

В распоряжении российского флота остаются 64 субмарины, которые оснащены не только специализированными установками, но и новейшими технологиями для ведения "подводной войны". Об этом заявил американский обозреватель, бывший сотрудник Пентагона Крис Осборн, назвавший РФ "растущей угрозой".

По мнению журналиста, недавний отвод российской армии от границ с Украиной мог быть вызван "четким сигналом Запада". Однако опасения Соединенных Штатов сохраняются – не исключено, что "следующая провокация" произойдет на территории Черного моря.

Американские ВМС регулярно проводят учения в Черноморском регионе, патрулируя надводные суда с помощью эсминцев. Однако, признает Осборн, арсенал Министерства обороны РФ делает Россию весьма опасным противником.

"У России есть 85 корветов и 55 патрульных катеров, которые могут атаковать противника по поверхности, выискивать субмарины и поддерживать присутствие. А такие маневренные суда могут действовать у берегов Болгарии и Румынии для угрозы наземного нападения, регулирования коммерческого судоходства и проведения иных миссий, – выразил мнение обозреватель в своей статье на The National Interest.

Однако, продолжил обозреватель, Россия располагает меньшим количеством дронов и корабельных радаров в сравнении с Соединенными Штатами, пишет Ura.ru.

Ранее американские СМИ сообщили, что Североатлантический альянс утвердился в своем решении отказать Украине в членстве из-за непомерных расходов выделяемых средств и растущего военного потенциала российской стороны. Киев может остаться лишь партнером НАТО наравне с Грузией.