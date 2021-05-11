Западные СМИ назвали Россию "растущей угрозой" для НАТО в Черном море

Западные СМИ назвали Россию "растущей угрозой" для НАТО в Черном море
Фото: US Navy/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
У Пентагона остаются опасения по поводу "потенциального вмешательства" в регионе, пишет обозреватель

В распоряжении российского флота остаются 64 субмарины, которые оснащены не только специализированными установками, но и новейшими технологиями для ведения "подводной войны". Об этом заявил американский обозреватель, бывший сотрудник Пентагона Крис Осборн, назвавший РФ "растущей угрозой".

По мнению журналиста, недавний отвод российской армии от границ с Украиной мог быть вызван "четким сигналом Запада". Однако опасения Соединенных Штатов сохраняются – не исключено, что "следующая провокация" произойдет на территории Черного моря.

Американские ВМС регулярно проводят учения в Черноморском регионе, патрулируя надводные суда с помощью эсминцев. Однако, признает Осборн, арсенал Министерства обороны РФ делает Россию весьма опасным противником.

"У России есть 85 корветов и 55 патрульных катеров, которые могут атаковать противника по поверхности, выискивать субмарины и поддерживать присутствие. А такие маневренные суда могут действовать у берегов Болгарии и Румынии для угрозы наземного нападения, регулирования коммерческого судоходства и проведения иных миссий, – выразил мнение обозреватель в своей статье на The National Interest.

Однако, продолжил обозреватель, Россия располагает меньшим количеством дронов и корабельных радаров в сравнении с Соединенными Штатами, пишет Ura.ru.

Ранее американские СМИ сообщили, что Североатлантический альянс утвердился в своем решении отказать Украине в членстве из-за непомерных расходов выделяемых средств и растущего военного потенциала российской стороны. Киев может остаться лишь партнером НАТО наравне с Грузией.

Егор МАЛКОВ

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Гость231273
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перед администрацией сайта - извиняюсь за мат.... но.... ой.... лучше промолчу
Гость231273
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запомните- вы не бессмертны
Гость231273
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запасайтесь горшками, господа офицеры НАТО... <цензура> <цензура> сюда лезть
Гость224979
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Какие же дебилы эти комментаторы из США. Первое - Они как собираются загнать в ЧМ свой мега флот. Ну потенциально загнать конечно могут, но боюсь они сразу же будут заперты в нём если решать напасть, а после уничтожены. Технически вообще проблем не вижу. Второе - при подобных раскладах это уже настоящая большая война и для этого флот в ловушку загонять абсолютно не нужно и тем более искать повод для большой войны подобными способами. Есть проще и надёжней варианты.
Гость218753
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Какая интересная у них логика, мы значит растущая опасность а они в Черном море для нас опасности не представляют - оригинально, прям за дураков держат.
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