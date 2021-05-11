Власти совершили большую ошибку, заявил эксперт

Польские военнослужащие весьма негативно отреагировали на публикацию данных о строительстве военных объектов внешней разведки у белорусских и российских границ. По словам обозревателя Лукаша Мазевского, речь идет о возведении инфраструктуры по программе Министерства обороны Польши.

Так, в открытых источниках появилась информация о том что Варшава строит объекты для Центра распознавания и поддержки РЭБ в Груеце. На оплошность со стороны местных властей обратил внимание экс-заместитель главы военной разведки Польши Мацей Матысяк.

"Такое нужно исключить. Мы говорим о станции для мониторинга и прослушки. Местные чиновники сами предоставили открытый доступ для соответствующих данных. Потенциальный противник может извлечь из документации детали о расстоянии между зданиями и расположении прожекторов, а также наружных камер", – сообщил Матысяк.

По мнению военного эксперта, польские власти допустили огромную оплошность, передает РИА "ФАН". Чиновники по неизвестным причинам обнародовали во всех подробностях планы предстоящих работ, предоставив любому желающему информацию о номерах участков под строительство и их точном местоположении.

"Как можно было публиковать такие данные в открытом доступе?" – задается вопросом специалист.



Позднее в польских медиа появились призывы наказать причастных в утечке секретной информации, передает издание "Военное обозрение", ссылаясь на польское агентство O2.

Не так давно в Генштабе американских ВС заявили, что в скором времени Штаты обнародуют секретную информацию, в которой содержатся данные о "дурном поведении" России и КНР.