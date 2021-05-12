Судно уже вошло в акваторию, отмечает источник

Франция направила к границам России в Черное море военный корвет, который, по последним данным, вошел в черноморский регион и взял курс на север – предположительно, к украинскому побережью, или же к крымскому.

Согласно приведенным данным, французские ВМС направили корвет Commandant Biro. Корабль не представляет ощутимой военной угрозы, однако, считают специалисты, не исключаются провокации у российских границ.

Предполагается, что главной причиной отправки французского корабля в регион стало стремление Парижа поддержать военные силы Украины. Тем не менее, цели захода остаются неизвестными.

По информации издания Avia.pro, на сопровождение французского корабля уже направили суда Черноморского флота.

Не так давно сообщалось, что украинские погранвойска провели совместные военные учения с американскими коллегами в Черном море. Однако СМИ Незалежной заявили, что успешному проведению учебной операции, которая состоялась в День Победы, помешал назойливый российский флот.

Так, Госпогранслужба Украины заявила, что изначально россияне взяли под постоянный контроль участников операции, а затем потребовали не входить в воды районов с вымышленными координатами. Затем же российские корабли "опасно маневрировали", сужая зону для Украины и Штатов, а также игнорировали международные каналы связи.

Ранее американский обозреватель Крис Осборн заявил, что российская сторона представляет для НАТО "растущую угрозу" в Черном море из-за большого количества субмарин, оснащенных новейшими военными технологиями.