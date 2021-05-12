В России объяснили "убийственность" дизайна Су-57

В России объяснили "убийственность" дизайна Су-57
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Разработчики сообщили, что речь идет об уникальной архитектуре

Эффектность новейшего российского истребителя Су-57 вызвана не стремлением разработчиков к воплощению современного дизайна, а конструктивными параметрами машины. Об этом заявили представители "Ростеха", прокомментировавшие таким образом реакцию западных обозревателей на недавний парад, прошедший в российской столице в День Победы.

Напомним, на днях военный аналитик из Соединенных Штатов Х. Саттон опубликовал фотографию пролетающих над Москвой Су-57. Эксперт восторженно заявил, что внешний вид судна "убийственный". Мнение обозревателя разделили и его подписчики.

Как отметили в пресс-службе корпорации, речь шла не о дизайне, а о создании уникальной архитектуры самолета, планер которого сделали по интегральной схеме.

Обводы "Сухого", ставшие его визитной карточкой, сделаны также для широкого применения технологий по малозаметности. Таким образом специалисты добились того, что внешний вид самолета дополнили его маневренность. За счет этих факторов и сформировался некий "хищный облик" новейшего истребителя.

Ранее западный обозреватель Питер Сучиу заявил, что после испытаний гиперзвукового вооружения в связке с Су-57 Россия сделает огромный скачок в развертывании современных военных систем.

Журналисты американского издания The National Interest сообщали, что Соединенные Штаты закупят ракеты AIM-120 AMRAAM для эффективного противодействия российским Су-57 на воде. Речь идет о средствах поражения "вне поля зрения", которые могут атаковать объекты противника с любого угла траектории.

Егор МАЛКОВ

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