Анкара разместит дроны на борту десантного корабля

Турецкий военно-промышленный гигант Baykar Defence опубликовал концепцию беспилотника TB-3 Bayraktar, который взлетает с палубной полосы десантного судна Anadolu.

Так, речь идет о беспилотных аппаратах, которые турецкая армия намерена базировать на корабле. В настоящее время Anadolu строится на верфи Sedef. Местные власти уверены, что проект сыграет огромную роль в развитии потенциала турецких военно-морских сил.

В носовой части корабля разместят систему, применяемую при начальном разгоне дрона. Таким образом Анкара приняла меры по решению проблем с развитием палубной авиации после того, как Турцию исключили из программы F-35. До этого планировалось размещение F-35B с вертикальной посадкой.

"ТБ-3 не будет самолетом с вертикальной посадкой; он будет приземляться и взлетать, как и другие корабельные самолеты, работающие на авианосце. БПЛА TB-3 оснастят электрооптической системой CATS. Еще одна важная деталь – складывающиеся крылья ТБ-3", – пишут журналисты издания Naval News.



231-метровый "Анадолу" появится в строю турецкого флота через два года. На его борту можно разместить до 50 дронов, основная цель которых заключается в разведке и нанесении ударов по береговым объектам. Специалисты также предусмотрели авиаангар, площадь которого составляет 990 квадратных метров.

Ранее турецкий Roketsan опубликовал в социальных сетях анимационный ролик с уничтожением "Панциря-С1".

В конце апреля госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может ударить по Анкаре новыми санкционными мерами за использование российских C-400.