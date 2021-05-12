Новое оружие должно стать основным сдерживающим фактором в море, заявил военнослужащий

Киев никогда не догонит Россию в области военно-морского вооружения. По этой причине Украина должна ответить "ассиметричными действиями", заявил командующий ВМС Незалежной Алексей Неижпапа.

Контр-адмирал сообщил, что ВСУ сделает основной упор на развитие береговых ракетных комплексов и "гибридное противодействие" на водной территории. Так, Минобороны может развить обороноспособность военно-морских сил в пределах 320 километров.

"Конечно, мы понимаем, что никогда не достигнем мощностей России. Поэтому выбираем путь для выполнения текущих задач. Это постоянное присутствие на море для обеспечения своих интересов в зоне ответственности. Здесь речь идет о ракетном оружии, которое уже в скором времени поступит в наши военно-морские силы", – заявил Неижпапа.

Военнослужащий также добавил, что украинской армии предстоит перейти на единый образец бронетехники, которая сможет "удовлетворить требования" военно-морской пехоты.

"А морская авиация должна обрести способности по освещению надводной обстановки и применению в море, включая совместно с кораблями ВМС, а именно палубной авиацией", – приводит издание "Политнавигатор" заявление командующего ВМСУ.

В прошлом году Неижпапа заявлял, что Украина развернет комплексы "Нептун" на юге для контроля побережий Черного и Азовского морей. Таким образом вооруженные силы Незалежной будут противодействовать Черноморскому флоту, который, как полагают в Киеве, может готовиться к наступлению из-за проблем с водой у крымчан.