Украина пригрозила России ракетами

Украина пригрозила России ракетами
Фото: Nina Liashonok/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
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Новое оружие должно стать основным сдерживающим фактором в море, заявил военнослужащий

Киев никогда не догонит Россию в области военно-морского вооружения. По этой причине Украина должна ответить "ассиметричными действиями", заявил командующий ВМС Незалежной Алексей Неижпапа.

Контр-адмирал сообщил, что ВСУ сделает основной упор на развитие береговых ракетных комплексов и "гибридное противодействие" на водной территории. Так, Минобороны может развить обороноспособность военно-морских сил в пределах 320 километров.

"Конечно, мы понимаем, что никогда не достигнем мощностей России. Поэтому выбираем путь для выполнения текущих задач. Это постоянное присутствие на море для обеспечения своих интересов в зоне ответственности. Здесь речь идет о ракетном оружии, которое уже в скором времени поступит в наши военно-морские силы", – заявил Неижпапа.

Военнослужащий также добавил, что украинской армии предстоит перейти на единый образец бронетехники, которая сможет "удовлетворить требования" военно-морской пехоты.

"А морская авиация должна обрести способности по освещению надводной обстановки и применению в море, включая совместно с кораблями ВМС, а именно палубной авиацией", – приводит издание "Политнавигатор" заявление командующего ВМСУ.

В прошлом году Неижпапа заявлял, что Украина развернет комплексы "Нептун" на юге для контроля побережий Черного и Азовского морей. Таким образом вооруженные силы Незалежной будут противодействовать Черноморскому флоту, который, как полагают в Киеве, может готовиться к наступлению из-за проблем с водой у крымчан.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость232598
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Гость225081
Главное чтобы эта "надувная" дала отпор, если полезите.
Пока вы только как тараканы вонючие во все щели лезете
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость233184
Во, наговорил...
И ракеты у него, и единая бронетехника, и авиация, и палубная авиация, и военно-морской флот, и даже (прости, господи) военно-морская пехота.
О, как! Ты слышал, Карл, у них палубная авиация! Они уже последнюю палубу про..скакали, про авиацию вообще молчу, а все туда-же, махать плазменными мечами. Укроджедаи наши))) Или Сикхи?)))
Основным сдерживающим фактором на море должно стать ракетное оружие, которое уже сейчас будет поступать в ВМС… А ЧФ России типа такого ракетного оружия нет, равно как и средств ПВО по перехвату таких ракет? Этот укропоадмираль думает что он с артиллерийскими судами воевать будет? Беспрерывное присутствие на море, что даст возможность нам обеспечить экономические национальные интересы в зоне нашей ответственности.А техника которая позволит беспрерывно торчать в море у Дурки есть?А финансы, <цензура> такое торчание довольно дорогая штука?
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Русь-Россия
Окраина очередной раз на зло России наср@ла себе в шаровары.
А укроТВАРИ рогатками и пращами уже пользоваться научились?Кабы да абы ... "У нас есть поговорочка, грубоватая такая, про бабушку, про дедушку: если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой." В.В.Путин.Андреевский флаг поднят на первой атомной подводной лодке «Казань» проекта «Ясень-М». Российский флот получит восемь лодок данного типа, три из них уже находятся в стадии строительства, остальные будут заложены в ближайшее время.
Гость233196
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Один запуск и нет хохлостана.
Гость233192
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Гость225081
Главное чтобы эта "надувная" дала отпор, если полезите.
Лезите только такие как ты, чаще всего из ж"пы. И имя вам выпердыши
Гость229152
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Сала объелись ???
Гость233190
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Что с малохольных взять, они даже у даунов цвета флага сперли.
Русь-Россия
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Окраина очередной раз на зло России наср@ла себе в шаровары.
Гость233184
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Надо заголовок поменять.
"Украина пригрозила России дупой."))))
Гость233184
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Во, наговорил...
И ракеты у него, и единая бронетехника, и авиация, и палубная авиация, и военно-морской флот, и даже (прости, господи) военно-морская пехота.
О, как! Ты слышал, Карл, у них палубная авиация! Они уже последнюю палубу про..скакали, про авиацию вообще молчу, а все туда-же, махать плазменными мечами. Укроджедаи наши))) Или Сикхи?)))
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