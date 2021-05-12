Организаторов зрелищного военного мероприятия в Москве заподозрили в создании впечатляющей компьютерной картинки

На последнем Параде Победы в Москве миру показали компьютерный пролет новейших российских истребителей Су-57. С таким утверждением выступил обозреватель вильнюсского издания AeroTime Hab Валиус Венкунас, разобрав по полочкам видео с нашими самолетами, пролетавшими над Красной площадью 9 мая.

При этом автор отмечает, что организаторы главного Парада Победы в России устроили действительно масштабное зрелище. В частности, над Красной площадью пролетели МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал" Х-47М2, стратегический бомбардировщик Ту-160, Су-35С и прочие крылатые и винтокрылые машины.

"Шоу было впечатляющим. Хотя некоторые сказали бы – слишком впечатляющим. Кульминация парада, по крайней мере для любителей авиации во всем мире, произошла примерно через час и семнадцать минут", – говорится в статье.

Речь идет о моменте, когда на крупном плане появился истребитель пятого поколения Су-57. По словам обозревателя, увиденное на экране больше напоминает компьютерные изображения (CGI) вместо реальных кадров новейшего российского самолета: камера "отъезжает" назад, чтобы продемонстрировать зрителям эффектный кадр всей авиационной группы.

Венкунас считает подобные кадры "слишком впечатляющими", чтобы быть реальными, и подробно рассматривает версию их создания с помощью компьютерной графики.

"С одной стороны, движение камеры не особо плавное, да и сами истребители выглядят весьма детализировано, местами видны следы износа. Если это компьютерная графика, то ее качество действительно впечатляет", – отмечает литовец.

Кроме того, автор обратил внимание на расхождении в облачности неба в ходе пролета разных типов наших самолетов. Он напомнил, что 9 в Москве было достаточно пасмурным, что особенно четко можно видеть по проходу "Русских Витязей". Так, Су-30СМ, которые пролетели буквально через несколько секунд после Су-57, оказались в "облачной дымке". А вот истребители пятого поколения почему-то появились в кадре на фоне ясного и достаточно чистого неба, следует из перевода издания "ПолитРоссия".

Журналист предположил, что съемки с пролетом новейших "сушек" были сделаны в другой день и позже просто вмонтированы в кадры реального Парада Победы. Например, Су-57 могли быть сняты 5 мая во время его репетиции.

По мнению автора публикации, это не первый случай, когда на Параде Победы российские организаторы используют "компьютерные самолеты".

"В 2020 году был сделан еще более впечатляющий снимок. Камера нырнула прямо сквозь пылающий реактивный двигатель Су-30", – отмечает Венкунас.

При этом он подчеркнул, что нынешний снимок намного лучше и гораздо убедительнее прошлогоднего.

"Художники, создавшие его, даже включили в него реальные номера фюзеляжей самолетов, которые летали на параде, – они только перепутали схемы окраски. И забыли добавить отражение камеры. И перепутали погоду. Но в остальном результат их работы был достаточно впечатляющим, чтобы обмануть некоторых опытных экспертов", – резюмировал автор.

