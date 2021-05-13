По мнению специалиста, перевооружение проходит "микроскопическими" темпами

Наращивание военного потенциала вооруженных сил Украины проходит крайне неэффективно из-за медленных темпов развития. Соответствующее мнение выразил эксперт, глава Центра исследований армии Валентин Бадрак.

По мнению специалиста, вряд ли можно говорить о серьезном перевооружении, если местные власти выделяют на него менее миллиарда долларов в год. А закон "О территориальной обороне" должен был появиться еще несколько лет назад. Таким образом, считает Бадрак, военный потенциал Украины не демонстрирует никакого прогресса.

Основными успехами киевской администрации, полагает аналитик, стало появление "Нептунов" в украинских ВМС, а также заказ партии беспилотников Bayraktar TB2 у Турции. Тем не менее, подобные действия в масштабе сравнения с военным потенциалом РФ не значат ровным счетом ничего.

"По сравнению с боевым потенциалом противника эти шаги микроскопические", – считает публицист.

Эксперт также указал на то, что украинская сторона не продемонстрировала никаких результатов в строительстве "единого цифрового поля", равно как и иных успехов в модернизации своих технологических возможностей, пишут "Известия", ссылаясь на украинское издание LB.ua.

"Если электромагнитное или лазерное вооружение можно считать для администрации высшей математикой, то уж разработку украинских ЗРК или модернизацию вертолетов можно было бы осуществить", – указал Бадрак.

Ранее Forbes заявлял, что Североатлантический альянс отказывает Украине в членстве из-за опасений о реакции России, постоянно ссылаясь на незавершенные местной администрацией реформы. При этом Киев увеличил расходы на оборонную сферу, однако добился лишь статуса партнера блока.