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Россия располагает эффективным планом по модернизации своей системы противоракетной обороны А-235. Вопреки распространяемым слухам и картинкам с кассовых блокбастеров, именно у Москвы имеется лучшая защита от ядерного оружия, а не у Лондона с Вашингтоном, пишет американский обозреватель Калеб Ларсон.
Как отмечает журналист, еще в 1972 году СССР и США подписали соглашение об ограничении систем ПРО. Обе стороны ограничились лишь двумя системами. У каждой системы максимальное число пусковых установок не могло превышать 100. Советский союз начал разрабатывать первую систему еще в 1950-е годы. Завершенная А-35 состояла из четырех комплексов, которые окружали Москву.
В 1995 современная Россия приступила к модернизации системы для защиты Москвы, не только расширив количество ракетных зарядов, но и увеличив число радиостанций для раннего обнаружения объектов, объединенных в единую сеть.
Вероятнее всего, Минобороны располагает новым планом по очередной модернизации своих ПРО. Не исключено, что Москва сделает ставку на изменение ядерной нагрузки и мобильный вариант пусковых установок, отказавшись от подземных шахт.
"Но нужно взять в расчет трудности с финансами, с которыми столкнулся Кремль. Пока что неизвестно, сможет ли российская сторона претворить в реальность план по А-235", – пишет Ларсон в своей статье, опубликованной на The National Interest.
Ранее немецкий аналитик Томас Егер заявил, что Путин смог найти выход из ситуации, воспользовавшись ресурсами РФ для обеспечения государственной безопасности в условиях создания Космических войск США и орбитальной станции КНР.
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