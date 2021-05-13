Багдаду нужна более современная военная техника

Военно-воздушные силы Ирака могут отказаться от американских истребителей F-16 Fighting Falcon в пользу самолетов российского производства. К такому решению их подталкивает обострение отношений Вашингтона и Багдада и слабые характеристики поставленной техники США.

Ирак закупал F-16 в период с 2014 по 2017 г.г. под давлением американской стороны. Но самолеты ему предоставлялись наименее боеспособной модификации.

"Это единственные современные варианты F-16, которые не оснащены ракетами AIM-120 класса "воздух-воздух", а вместо этого используют устаревшие ракеты AIM-7 Sparrow и AIM-9L / M времен холодной войны",

– сообщает Military Watch. По сведениям издания, решение ограничить боевые возможности Ирака было принято по просьбе Израиля, который имеет свои интересы в регионе. Поэтому Багдад получил лишь минимальные средства поражения наземных целей.

Более того, обслуживают эти иракские самолеты американские специалисты. Теперь же они могут покинуть страну из-за разногласий Вашингтона с новым руководством в Багдаде. В связи с этим взгляды Ирака обратились к российским самолетам.

Летом прошлого года местные военные уже говорили о желании заполучить российские истребители пятого поколения Су-57. Но такие машины пока очень дороги. Поэтому, скорее всего, Ирак будет вести речь о закупке МиГ-29 или МиГ-35 – они хоть и давнишние, но оснащены более современным вооружением, чем американские F-16, да и с обслуживанием проблем не возникнет. Помимо самолетов, иракские военные хотят получить и российские С-400.

Ранее стало известно, что американская база в Ираке подверглась обстрелу, а установленная система ПВО США не смогла перехватить ни одну ракету.