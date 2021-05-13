Ирак заменит американские F-16 на российские истребители - СМИ

Ирак заменит американские F-16 на российские истребители - СМИ
Фото: Michael Debets/ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Багдаду нужна более современная военная техника

Военно-воздушные силы Ирака могут отказаться от американских истребителей F-16 Fighting Falcon в пользу самолетов российского производства. К такому решению их подталкивает обострение отношений Вашингтона и Багдада и слабые характеристики поставленной техники США.

Ирак закупал F-16 в период с 2014 по 2017 г.г. под давлением американской стороны. Но самолеты ему предоставлялись наименее боеспособной модификации.

"Это единственные современные варианты F-16, которые не оснащены ракетами AIM-120 класса "воздух-воздух", а вместо этого используют устаревшие ракеты AIM-7 Sparrow и AIM-9L / M времен холодной войны",

сообщает Military Watch. По сведениям издания, решение ограничить боевые возможности Ирака было принято по просьбе Израиля, который имеет свои интересы в регионе. Поэтому Багдад получил лишь минимальные средства поражения наземных целей.

Более того, обслуживают эти иракские самолеты американские специалисты. Теперь же они могут покинуть страну из-за разногласий Вашингтона с новым руководством в Багдаде. В связи с этим взгляды Ирака обратились к российским самолетам.

Летом прошлого года местные военные уже говорили о желании заполучить российские истребители пятого поколения Су-57. Но такие машины пока очень дороги. Поэтому, скорее всего, Ирак будет вести речь о закупке МиГ-29 или МиГ-35 – они хоть и давнишние, но оснащены более современным вооружением, чем американские F-16, да и с обслуживанием проблем не возникнет. Помимо самолетов, иракские военные хотят получить и российские С-400.

Ранее стало известно, что американская база в Ираке подверглась обстрелу, а установленная система ПВО США не смогла перехватить ни одну ракету.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость225550
Пожаловаться Ответить
Гость234226
Помимо самолетов, иракские военные хотят получить и российские С-400. Ирак - самое лучшее место для поставок С-400. Прикол будет, если какой-нибудь "Исламский джихад" или ИГИЛ их там захватит.
После оплаты пусть захватывает. Захватить мало, нужно понимать как это работает. А это не алла-я в бар орать.
Гость234226
Пожаловаться Ответить
Помимо самолетов, иракские военные хотят получить и российские С-400. Ирак - самое лучшее место для поставок С-400. Прикол будет, если какой-нибудь "Исламский джихад" или ИГИЛ их там захватит.
1
новости партнеров
По теме

Bloomberg: Евросоюз заподозрил Россию в попытке поглотить часть Украины

Стремление "интегрировать" Донбасс европейцы увидели в выдаче паспортов РФ местным жителям

Американских агентов поразило загадочное заболевание - NYT

Подозрительные симптомы появились после командировки в Европу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей