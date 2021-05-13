У западных нарушителей есть шанс целыми покинуть пределы наших границ

Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, в каком случае ВКС России начнут сбивать самолеты стран-членов НАТО в Черном море, которые в последнее время все чаще курсируют вблизи Крыма. Свой комментарий специалист дал агентству РИА ФАН на фоне сообщений о том, что за несколько прошедших дней российские летчики дважды перехватывали французские истребители Dassault Mirage 2000 и заправщики в небе у берегов полуострова.

Леонков отметил, что когда самолет иностранного государства нарушает границу РФ, на его перехват подымается боевая авиация. Сближаясь с незваным гостем, наши летчики связываются с ним и дают ему понять, что он находится в воздушном пространстве чужого государства.

"Если не понимает, то вдоль следования курса самолета дается очередь из трассирующей пушки, которая у нас есть на каждом истребителе – ГШ-30. Дальше предпринимается попытка принудить его к посадке. Если не получается, тогда идет команда на сбитие", – пояснил Леонков.

По его словам, чаще всего к нашим рубежам, особенно в районе Балтийского моря, вылетают самолеты американцев и британцев на истребителях F-16. И вот за последнее время отметились и асы Пятой Республики. Таким образом, считает специалист, Париж идет в фарватере политики альянса, основной установкой которой является силовое сдерживание России путем демонстрации военной мощи.

Эксперт подчеркнул, что летели французы на истребителях, под крыльями которых висели боевые ракеты. Более того, они зачем-то над Черным морем проводили маневры с топливозаправщиком, чего ранее не наблюдалось. Леонков полагает, что МИД РФ обязан напомнить Франции, что "они играют в очень опасную игру" вблизи у берегов Крыма.

"Но если они не понимают, то у нас есть четко обозначенные правила, как мы перехватываем такого рода воздушные цели", – указал эксперт.

Он выразил сожаление, что именно французы присоединились к опасным пролетам в Черноморском регионе.

Истребитель Су-30 ВКС РФ 11 мая не допустил нарушения госграницы России над Черным морем двумя самолетами тактической авиации Mirage 2000 ("Мираж-2000") и самолетом-заправщиком Франции.

Кроме того, в этот же день в Черноморские воды вошел патрульный корабль "Командан Биро" ВМС Пятой Республики.



Днем позже, 12 мая, наши летчики на Су-27 в том же регионе перехватили также французские два самолета тактической авиации Mirage 2000 и самолет-заправщик С-135.

