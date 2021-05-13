Армия Швеции пригрозила создать проблемы для России

Армия Швеции пригрозила создать проблемы для России
Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Военные стратеги "Тре Крунур" ищут у РФ слабые места на севере страны

Представители генералитета армии Швеции заявили, что Вооруженные силы страны в состоянии воевать с Россией. Об этом сообщает местное издание Dagens Nyheter.

"Нашего потенциала достаточно, чтобы создать военные проблемы даже такому крупному противнику, как Россия", – заявил главнокомандующий ВВС Карл-Юхан Эдстрем.

Генерал-майор пожаловался, что ВС РФ стали чаще проводить учения, и они "не только более масштабные, но и более сложные". Он обратил внимание на действия российской армии в Арктике, Балтийском и Черном морях.

В связи с этим шведские силы будут отрабатывать удары по уязвимым местам некоего врага в ходе своих маневров, указал Эдстрем.

"Уже сам факт, что у нас есть силы на Готланде, создает много проблем потенциальному противнику", – убежден генерал.

Коллегу поддержала глава ВМС Эва Скуг Хаслум. По ее мнению, скандинавское Королевство "ни при каких обстоятельствах" не может остаться в стороне от возможного конфликта НАТО и России, пишет издание "Свободная пресса".

"Наша важная задача – продумать план действий на этот случай и подготовиться", – объявила контр-адмирал.

Стокгольм отказывается следовать правилу времен холодной войны – если страна вне альянса, то нужно в ходе военного конфликт сохранять нейтралитет. Теперь Швеция должна участвовать в боевых действиях самостоятельно или в составе альянса, причем как на территории Королевства, так и за его пределами, говорится в публикации.

Поэтому власти "Тре Крунур" намерены наращивать финансирование армии. Так, в текущем году на Вооруженные силы выделят $7,9 млрд (587 млрд руб), а к 2025-ому эта сумма увеличится до $10,7 млрд (794,5 млрд руб), сообщает РИА "Новости".

Ранее в мае в издании Proletären вышла публикация, в которой авторы выразили сожаление подписанным в 2016 г. соглашением между НАТО и Стокгольмом, согласно которому альянс может использовать территорию Швеции в качестве плацдарма для введения войны против России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость234395
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последний раз они воевали 1814 году соскучились по <цензура>... дюлинам
Гость233951
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Гость234379
минут на 20 хватит этой армии?
Хватит и болще !! Ти уж повер на слово, а на сколко хватет мамаще расии чтоб держат ноги в рогатке на вес блок ната????
Гость234379
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минут на 20 хватит этой армии?
Гость234377
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Муха грозила слону.
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