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Представители генералитета армии Швеции заявили, что Вооруженные силы страны в состоянии воевать с Россией. Об этом сообщает местное издание Dagens Nyheter.
"Нашего потенциала достаточно, чтобы создать военные проблемы даже такому крупному противнику, как Россия", – заявил главнокомандующий ВВС Карл-Юхан Эдстрем.
Генерал-майор пожаловался, что ВС РФ стали чаще проводить учения, и они "не только более масштабные, но и более сложные". Он обратил внимание на действия российской армии в Арктике, Балтийском и Черном морях.
В связи с этим шведские силы будут отрабатывать удары по уязвимым местам некоего врага в ходе своих маневров, указал Эдстрем.
"Уже сам факт, что у нас есть силы на Готланде, создает много проблем потенциальному противнику", – убежден генерал.
Коллегу поддержала глава ВМС Эва Скуг Хаслум. По ее мнению, скандинавское Королевство "ни при каких обстоятельствах" не может остаться в стороне от возможного конфликта НАТО и России, пишет издание "Свободная пресса".
"Наша важная задача – продумать план действий на этот случай и подготовиться", – объявила контр-адмирал.
Стокгольм отказывается следовать правилу времен холодной войны – если страна вне альянса, то нужно в ходе военного конфликт сохранять нейтралитет. Теперь Швеция должна участвовать в боевых действиях самостоятельно или в составе альянса, причем как на территории Королевства, так и за его пределами, говорится в публикации.
Поэтому власти "Тре Крунур" намерены наращивать финансирование армии. Так, в текущем году на Вооруженные силы выделят $7,9 млрд (587 млрд руб), а к 2025-ому эта сумма увеличится до $10,7 млрд (794,5 млрд руб), сообщает РИА "Новости".
Ранее в мае в
издании Proletären
вышла публикация, в которой авторы выразили сожаление подписанным в 2016 г. соглашением между НАТО и Стокгольмом, согласно которому альянс может использовать территорию Швеции в качестве плацдарма для введения войны против России.
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