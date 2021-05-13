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Патруль российской военной полиции заблокировал и развернул колонну армии Пентагона на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" в четверг, 13 мая.
Когда именно произошел дорожно-транспортный инцидент на дорогах САР, не уточняется.
"Военные США нарушили действующие механизмы упреждения конфликтных ситуаций и передвигались без предварительного уведомления российской стороны в районе города Телль-Тамр", – следует из сообщения.
Отмечается, что большое подразделение американских вооруженных сил было вынуждено развернуться из-за маленькой группы военных ВС РФ, которые обеспечивают безопасность движения по трассе М4.
Напомним, периодически в соцсетях появляются видеокадры дорожных столкновений между российскими и пентагоновскими военными в Сирии, в том числе с незначительными таранными действиями.
Самый известный такой случай произошел в августе 2020 года. Тогда наш бронетранспортер БТР-82А протаранил штатовский International MaxxPro в районе населенного пункта Дерик. Россиян сопровождали вертолеты. Американцы потом жаловались, что военные получили некие повреждения и ранения.
А ранее в июне этого же года в Сети попали кадры с попыткой военных Пентагона заблокировать проезд по дороге нашим бойцам, однако они смогли на полной скорости прошмыгнуть по трассе. Место действия не уточнялось.
Еще в одном инциденте
у населенного пункта Абра
пытавшаяся преградить путь нашему патрулю американская
бронемашина M1235 MRAP
и вовсе заглохла и сама застряла в сирийских песках.
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