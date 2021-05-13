Российский патруль заблокировал американскую колонну в Сирии

Российский патруль заблокировал американскую колонну в Сирии
Фото: mil.ru
Военные Пентагона вынуждены были ретироваться

Патруль российской военной полиции заблокировал и развернул колонну армии Пентагона на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" в четверг, 13 мая.

Когда именно произошел дорожно-транспортный инцидент на дорогах САР, не уточняется.

"Военные США нарушили действующие механизмы упреждения конфликтных ситуаций и передвигались без предварительного уведомления российской стороны в районе города Телль-Тамр", – следует из сообщения.

Отмечается, что большое подразделение американских вооруженных сил было вынуждено развернуться из-за маленькой группы военных ВС РФ, которые обеспечивают безопасность движения по трассе М4.

Напомним, периодически в соцсетях появляются видеокадры дорожных столкновений между российскими и пентагоновскими военными в Сирии, в том числе с незначительными таранными действиями.

Самый известный такой случай произошел в августе 2020 года. Тогда наш бронетранспортер БТР-82А протаранил штатовский International MaxxPro в районе населенного пункта Дерик. Россиян сопровождали вертолеты. Американцы потом жаловались, что военные получили некие повреждения и ранения. 

А ранее в июне этого же года в Сети попали кадры с попыткой военных Пентагона заблокировать проезд по дороге нашим бойцам, однако они смогли на полной скорости прошмыгнуть по трассе. Место действия не уточнялось.

Еще в одном инциденте у населенного пункта Абра пытавшаяся преградить путь нашему патрулю американская бронемашина M1235 MRAP и вовсе заглохла и сама застряла в сирийских песках.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость.
Пожаловаться Ответить
Гость222960
пентагоновские вояки всегда терпят поражение , ни одну войну не выиграли
сплошной упс на фоне бравурных пиаракций
Та да! И "бури в пустыне" не было?
Гость.
Пожаловаться Ответить
Гость234539
Разные санкции и обвинения, широко освещаются в прессе, а подобные действия, можно назвать и подвигами, уделяется маленькая статейка. А многие сегодня и не знают, зачем и что наши делают в других странах.
Так, что они там делают? Расскажи пожалуйста!
Гость234539
Пожаловаться Ответить
Разные санкции и обвинения, широко освещаются в прессе, а подобные действия, можно назвать и подвигами, уделяется маленькая статейка. А многие сегодня и не знают, зачем и что наши делают в других странах.
Гость222960
Пожаловаться Ответить
Гость234479
Новое сообщение телеграм-канала "Военкоры Русской Весны": "Отважные стройбатовцы ВС РФ нанесли уничтожающий удар лопатами по многократно превосходящим силам американских войск. Пентагоновские вояки в презренном страхе бегут".
пентагоновские вояки всегда терпят поражение , ни одну войну не выиграли
сплошной упс на фоне бравурных пиаракций
Гость.
Пожаловаться Ответить
Россия вышла на первый уровень в мире по ВВП! Когда это произошло? Об этом не сообщается!
Гость234479
Пожаловаться Ответить
Новое сообщение телеграм-канала "Военкоры Русской Весны": "Отважные стройбатовцы ВС РФ нанесли уничтожающий удар лопатами по многократно превосходящим силам американских войск. Пентагоновские вояки в презренном страхе бегут".
1
новости партнеров

Bloomberg: Евросоюз заподозрил Россию в попытке поглотить часть Украины

Стремление "интегрировать" Донбасс европейцы увидели в выдаче паспортов РФ местным жителям

Новые обвинения ЕС в адрес России по Украине являются предвестником санкций

Евросоюз продолжает свою русофобскую политику, вводя ограничения, которые вредят ему самому

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей