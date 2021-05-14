Недалеко до перестрелки: эксперт оценил провокации американцев в Сирии

Недалеко до перестрелки: эксперт оценил провокации американцев в Сирии
Фото: mil.ru
Штаты начинают играть на нервах российских военнослужащих, считает аналитик

Регулярные столкновения в Сирии, которые, как правило, начинаются с того, что Штаты отказываются действовать в рамках принятых протоколов, демонстрируют растущую напряженность между российским и американским военными контингентами. Об этом заявил военный эксперт Виктор Баранец, выразивший уверенность в том, что США переходят границы и начинают играть на нервах.

В итоге же, отмечает эксперт, может сложиться так, что обе стороны откроют огонь.

Пентагон отказался объяснять недавний инцидент в САР. Представитель Минобороны США Джессика Макналти не смогла дать конкретный ответ на просьбу прокомментировать недавнюю ситуацию с нарушившей протокол деконфликтации американской колонной. В итоге же Штаты сами подчинились требованию российской стороны и ретировались.

По словам Баранца, США пытаются блокировать российские маршруты патрулирования в Сирии – компетенция армии РФ как раз распространяется на территории, подконтрольные легитимному правительству Башара Асада. Американцы же бесятся из-за того, что сирийские власти расширяют зону своего контроля и приближаются к областям с нефтяными месторождениями. В ответ Пентагон пытается вставить палки в колеса русским, которые им так мешают.

Правда, отметил аналитик, подобные действия могут дойти до стрельбы.

"Они играют у русских на нервах. И, вы знаете, частенько искрит так, что высока вероятность перестрелки, даже человеческих жертв", – высказался спикер в комментариях для "Царьграда".

Напомним, недавно в Сети появилась информация о том, что патруль военной полиции РФ блокировал американскую колонну на северо-востоке САР. В источнике отмечалось, что транспорт сил США не уведомил российскую сторону о своем передвижении в городе Телль-Тамр, после чего американцев заставили развернуться.

Егор МАЛКОВ

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