Российский Су-30 проследил за секретной операцией НАТО над Черным морем

Российский Су-30 проследил за секретной операцией НАТО над Черным морем
Фото: Ministry of Defence of the Russi/ Twitter.com/ www.globallookpress.com
Самолеты ВВС Франции прощупывают систему ПВО РФ в Крыму

Французские самолеты Mirage 2000 и C-135FR, пролетавшие на днях над Черным морем у берегов Крыма, проводили секретную разведывательную операцию. Перехватившие их российские истребители смогли наблюдать за этим процессом. Об этом пишет обозреватель Дэвид Экс в американском издании Forbes.

Автор отмечает, что во вторник, 11 мая, ВКС РФ направили истребитель Су-30 на перехват тройки французских боевых самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Черным морем. В состав соединения НАТО входили заправщик C-135FR и два истребителя Mirage 2000 ВВС Пятой Республики.

Позже Москва обнародовала видеокадры перехвата.

"Экипаж российского истребителя мельком увидел секретную французскую операцию", – считает автор публикации.

Специалисты обратили внимание на то, что под брюхом "Миражей" вместе с ракетами "воздух-воздух" были подвешены контейнеры с разведывательной аппаратурой для обнаружения радаров противника.

"Французские истребители почти наверняка наносили на карту оборону России в нестабильном Черноморском регионе", – утверждает Экс.

Причем для разведоперации натовцы использовали вместо специальных самолетов разведки обычные истребители, оборудованные спецаппаратурой, чтобы собрать сведения о российской системе ПВО у Крыма, указывается в статье.

Добавим, что полеты французов удивили и наших экспертов, поскольку ранее в регионе больше отмечались самолеты США и Британии.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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