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Один из пользователей Твиттер опубликовал видеоролик, снятый во время боевых действий после обострения обстановки на границе Израиля и сектора Газа.
На кадрах – уничтожение израильского танка Merkava российским комплексом "Корнет". Противотанковый ракетный комплекс имеется в распоряжении палестинского движения ХАМАС, которое в Израиле и ряде других стран признано террористическим.
На видео видны черные клубы дыма.
#Israeli Merkava tank destroyed by 9M133 Kornet pic.twitter.com/j0Wucpg8yN— Last Defender (@LastDef) May 15, 2021
Обострение ситуации произошло 10 мая. Столкновения мусульман с полицией Израиля начались после того, как ряд палестинских семей выселили из Восточного Иерусалима. После это вылилось в военные действия.
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