Российский комплекс "Корнет" уничтожил израильский танк - видео

Российский комплекс "Корнет" уничтожил израильский танк - видео
Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Кадры появились в Сети

Один из пользователей Твиттер опубликовал видеоролик, снятый во время боевых действий после обострения обстановки на границе Израиля и сектора Газа.

На кадрах – уничтожение израильского танка Merkava российским комплексом "Корнет". Противотанковый ракетный комплекс имеется в распоряжении палестинского движения ХАМАС, которое в Израиле и ряде других стран признано террористическим.

На видео видны черные клубы дыма.

Обострение ситуации произошло 10 мая. Столкновения мусульман с полицией Израиля начались после того, как ряд палестинских семей выселили из Восточного Иерусалима. После это вылилось в военные действия.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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