Одним из самолетов оказался МиГ-29

Список истребителей со всего мира, которые, по мнению специалистов из Канады, являются лучшими, опубликовало издание Hot Cars. Перевод публикует РИА ФАН.



Один из истребителей в топе – это МиГ-29, который разработали еще в Советском Союзе. Как напомнили эксперты в статье, самолет поставлялся в три десятка стран. А всего было создано больше 1600 истребителей.

Попал в топ и Су-27, а также Су-35С. Последний специалисты назвали промежуточным звеном между Су-27 и новейшим Су-57.

В списке лучших истребителей со всего мира также присутствует модификация Су-30 – Су-30МКИ. Его создали для ВВС Индии. Власти страны планируют, что эти истребители в будущем станут основой для Военно-воздушных сил.

Напомним, что Су-57 до сих пор вызывает повышенный интерес у Запада. Неоднократно многочисленные эксперты пытались "развеять мифы" об истребителе пятого поколения. Новая попытка случилась недавно – после 9 Мая. Так, журналист литовского издания заявил, что пролет Су-57 на параде был ничем иным, как компьютерной графикой.