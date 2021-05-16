Вашингтон может выставить Москву как внешнего врага, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем

С Китаем слишком накладно ссориться, поэтому американцы, скорее всего, будут действовать против России, считают эксперты.



Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш указал на "чудовищный раскол" внутри Штатов. Американцам нужно перевести его вовне и создать образ внешнего врага. И вот здесь идеальным кандидатом на эту роль может стать Россия. Если события пойдут по такому сценарию, Вашингтон может разжечь войну Грузии с Южной Осетией и Абхазией.

Конфликт этот был бы выгоден Штатам еще и тем, что появится возможность разместить там свои ракеты. Конечная цель для американцев – это не имеющий систем противовоздушной обороны с севера Иран. В случае войны американцы введут войска в Грузию. Об этом пишет URA.RU.

Коллегу в его мнении поддерживает доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах. Эксперт добавил, что именно на Грузию США могут нацелиться из-за того, что на фоне конфликта на Украине больше невозможно вводить санкции против России. А вот в случае с новым военным конфликтом уже с участием Грузии можно будет усилить давление.