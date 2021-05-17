Американские эксперты не находят объяснения маневрам российских субмарин

США фиксируют повышенную активность России вокруг протянутых через Атлантику подводных кабелей, но не могут понять, что задумали русские. Об этом сообщает издание The National Interest (NI).

С одной стороны, интерес понятен: повреждение кабелей может нарушить работу Всемирной паутины и оставить жителей Европы без доступа к американским сайтам и наоборот. Собственно, США использовали такие методы еще 120 лет назад, когда перерезали кабели связи Мадрида с союзниками в ходе испано-американской войны 1898 года. Во время Первой мировой подобные диверсии устраивали уже с помощью подлодок.

Поэтому активные маневры субмарин ВМФ РФ в Атлантике на Западе сначала связали именно с намерением нарушить целостность оптоволоконных подводных кабелей, связывающих Америку с Европой. Но прошло уже несколько лет – и никаких проблем. Это дало повод Западу заподозрить Россию в том, что ее цель – не перерезать провода, а подключиться к ним.

Как это возможно осуществить без повреждения гидроизоляции, непонятно. Проложенные по дну Атлантики кабели делают с запасом прочности, и разработчики уверяют, что ни у кого, в том числе у РФ нет инструментов, позволяющих добраться до внутренних проводов, не подпуская к ним разрушительную морскую воду.

Да и чтобы действительно создать перебои со связью, нужно испортить сразу все кабели – в ином случае мощности с одного будут просто переключены на другие на время ремонта.

"Вполне возможно, что истинной целью России является секретная кабельная сеть Пентагона DoDIN",

– полагает NI. Особые опасения США в связи с этим вызывает российское исследовательское судно "Янтарь", оснащенное мини-субмаринами, а также уникальная российская подводная лодка под названием "Лошарик", способная погружаться на глубину до 2500 м.

На этом фоне США выделили из бюджета 250 млн долларов на прокладку дополнительных кабелей через Атлантику. Впрочем, некоторые эксперты считают эти действия избыточными, а ажиотаж вокруг действий ВМФ РФ в Атлантике – искусственно раздутым, передает издание.

Ранее британские СМИ напугали читателей рассуждениями о том, что РФ может оставить без связи с внешним миром.